RONALDO, PREMIAT LA MADRID. Portughezul a înscris 27 de goluri în sezonul precedent

Cristiano Ronaldo continuă să fie premiat. Cotidianul sportiv spaniol Marca l-a onorat pe portughez pentru realizările extraordinare din cariera sa.

Momentul care l-a pus la grea încercare pe fotbalist a fost întâlnirea cu 5 copii, care au purtat tricourile cluburilor şi a naţionalei Portugaliei pe care le-a îmbrăcat atacantul de-a lungul timpului. Copiii l-au luat apoi la întrebări pe Ronaldo.



"- Care este cel mai preţios trofeu pe care l-ai cucerit?

- Să câştigi ceva cu naţionala ta e ceva special. Am avut alte emoţii când am câştigat ceva cu Real Madrid, Manchester United, sau Sporting Lisabona. Este mai greu să obţii ceva grandios cu naţionala. Trofeul campionatului european din 2016 este cel mai preţios."



Un alt copil îmbrăcat în tricoul Realului, i-a amintit portughezului despre plecarea de la clubul "galactic".



"Am locuit la Madrid mulţi ani. Este locul în care au crescut copiii mei. Aici mi-am întâlnit prietena. Îmi este dor de Madrid."

- Îmi pare nespus de mult că ai plecat de la Real Madrid

- Mie tot."



În sezonul precedent, Cristiano Ronaldo a înscris 27 de goluri în toate competiţiile.

Atacantul a câştigat cu Juventus campionatului Italiei şi a cucerit trofeul Ligii Naţiunilor cu selecţionata Portugaliei.