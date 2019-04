"Ronaldo are contract pe 5 ani cu Georgina". O bomba sexy din Rusia face o afirmatie uluitoare si spune ca portughezul a procedat asa cu o alta "iubita"

Victoria Bonya, o cunoscuta vedeta TV din Rusia, a facut o afirmatie incredibila in presa din tara sa. Aceasta sustine ca "Ronaldo si Georgina au un contract pe 5 ani", scrie sport.ro

Cristiano Ronaldo incheie contracte cu femeile din viata sa! Asta sustine rusoaica Victoria Bonya, actrita si vedeta TV in tara sa. Aceasta a spus pentru o publicatie din Rusia ca starul lui Juventus a procedat la fel si cu frumoasa Irina Shayk, cu care a avut o "relatie" de 5 ani.

Victoria Bonya sustine ca relatiile lui Ronaldo sunt de fapt "colaborari incheiate prin contract".

Acesta mai spune ca Ronaldo si Georgina au un contract pe 5 ani.

"Se zvoneste ca Irina Shayk si Ronaldo au avut un contract pe cinci ani. Cu actuala iubita, de asemenea, probabil ca este un contract tot pe cinci ani. Acum femeile sunt gata sa faca orice. Daca as fi de acord cu asa ceva? Mi-ar placea sa am o familie cu drepturi depline. Nu este vorba despre bani, ci ca incepi sa nu iti mai traiesti viata. Nu as fi de acord cu asa ceva", a spus Victoria Bonya, potrivit footbal FootballTop.ru

Cristiano Ronaldo si Georgina au o relatie din 2016 si au si o fetita impreuna, pe care au botezat-o Alana Martina.