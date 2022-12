”Romeo și Julieta”, premieră la Teatrul Național ”Mihai Eminescu”. Actorii se pregătesc de spectacol

Spectacolul reflectă povestea nefericită a doi îndrăgostiți din Verona. Aceștia nu-și puteau împărtăși dragostea din cauza prejudecăților sociale şi a urii dintre familiile lor. Opera se joacă într-un stil modern, iar regizorul Luminița Țâcu spune că echipa teatrului a muncit din greu timp de aproape două luni la această premieră.”Am optat pentru o formă de teatru deschisă. O formă în care actorii se machiază în scenă, își pun costumele în scenă”, a spus LUMINIȚA ȚÂCU, regizorul spectacolului ”Romeo și Julieta”.Rolul lui Romeo îi revine tânărului student de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice - Nicu Ciumașu, care pentru prima dată va juca un rol principal pe o scenă atât de mare.”Romeo e un personaj care are calități pe care tinerii de azi nu prea le mai folosesc. Echipa a fost foarte primitoare. M-au ajutat foarte mult. Au fost foarte înțelegători cu mine, fiindcă neavând experiență mai călcam prin gropi.”Iar rolul Julietei este jucat de cea mai tânără actriță din cadrul instituției - Corina Rotaru.”Am foarte mari emoții, pentru că într-adevăr nu știu cum vor reacționa spectatorul, pentru că noi totul am actualizat la ce se întâmplă la ziua de azi. Textul este foarte actual. Și deja vom vedea.”Cei doi tineri sunt susținuți de alți 13 actori cu o experiență mare în spate. Ei povestesc că repetiţiile sunt o adevărată provocare din cauza timpului limitat, dar şi a personajelor complexe.”Iată pe ultima sută de metri am prins acest personaj - Mercuțio. Mi-a fost foarte complicat să lucrez cu el, dar abia cum l-am dibuit. ””E din domeniul fantasticului astăzi în pofida oricărui fapt să jucăm Shakespeare. Este nu doar un lux, este şi o necesitate, a noastră a actorilor, dar şi a spectatorului.”Spectacolul ”Romeo și Julieta” va avea loc în 17 și 18 decembrie, la ora 18:30, în sala mare a Teatrul ''Mihai Eminescu''.