Românul care s-a luptat cu teroriștii la Londra va fi decorat de regina Elisabeta a II-a

Brutarul din Iași, Florin Morariu, care a devenit eroul Marii Britanii în vara lui 2017, când s-a luptat cu un grup de terorişti în centrul Londrei şi a adăpostit 20 de trecători în brutărie, va primi o decorație de la regina Elisabeta a II-a, anunță digi24.ro.

Pentru gestul său eroic, românul va primi distincția "The Queen's Commendation for Brave Conduct", la recomandarea premierului Theresa May și acceptată de regina Elisabeta a II-a.

Potrivit informațiilor, el nu va fi primi distincția de la suverana Marii Britanii, ci va primi distincția de la un oficial britanic din România.