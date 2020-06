Romanov, pregătit de UFC. Alexandru va lupta cu polonezul Marcin Tybura

„Marcin Tybura este un luptător foarte cunoscut în MMA. Este experimentat. Diferența de vârstă dintre noi nu e mare. Stilul de luptă e asemănător, dar există și o diferență mare între noi: eu pun multă presiune pe adversar, ceea ce el nu face. El își epuizează forțele destul de repede”, a spus luptătorul UFC, Alexandru Romanov.„Anterior, nu trebuia să am grijă de greutatea mea, dar acum în UFC există o limită – 120 de kilograme, așa că am lucrat cu echipa mea și am ales o dietă bună, care îmi oferă energie și nu îmi permite să mă îngraș. Sunt într-o formă bună, am dat jos câteva kilograme și mă simt extraordinar, sută la sută”, a spus luptătorul UFC, Alexandru Romanov.Până acum, Romanov a evoluat în Republica Moldova în Eagles Fighting Championship și a câștigat toate cele 9 confruntări prin knock-out, reușind să cucerească titlul de campion la categoria grea. Marcin Tybura are 10 lupte disputate în UFC. Polonezul a câștigat 5 din ele, dar a înregistrat și 5 înfrângeri.