ROMÂNII ÎŞI ALEG PREŞEDINTELE. Iohannis şi Dăncilă luptă pentru un mandat la Cotroceni

Lupta pentru Cotroceni se dă între candidatul Partidului Naţional Liberal, Klaus Iohannis şi cel al Partidului Social Democrat, Viorica Dăncilă. În timpul campaniei electorale pentru turul doi al alegerilor prezidenţiale candidaţii nu au participat la nicio dezbatere comună.



Klaus Iohannis, un etnic german, luptă pentru al doilea mandat la Cotroceni. Înainte să devină preşedinte a fost profesor de fizică, inspector şcolar, iar timp de 10 ani a ocupat fotoliul de primar al Sibiului. A devenit membru al Partidului Naţional Liberal în 2013. În primul său mandat s-a declarat un susţinător al justiţiei şi al luptei anticorupţie.



Principalul merit al preşedintelui Iohannis a fost meţinerea României pe calea euroatlantică. A fost adesea criticat că nu prea a ieşit în faţa cetăţenilor, asta deşi, în campania din 2014, îl îndemna pe contracandidatul său, Victor Ponta, să participe la dezbateri. Potrivit declarației de avere, Klaus Iohannis deține cinci case: una dobândită în 1997, alta cumpărată în 2001, o casă obținută prin donație în 1992, iar alte două case cumpărate în 2007. Iohannis are 60 de ani, dintre care jumătate i-a petrecut cu soţia sa, Carmen.



În tabăra opusă să află Viorica Dăncilă, preşedintele Partidului Social Democrat. Este prima femeie care a deţinut funcţia de premier al României, în perioada ianuarie 2018 - noiembrie 2019. În cele din urmă, Guvernul său a fost demis prin moţiune de cenzură.



Dăncilă a fost consider local, apoi judeţean şi a avut două mandate de europarlamentar. Potrivit declaraţiei de avere, liderul PSD deţine trei terenuri, o casă de vacanţă în Predeal şi una în Dolj, precum şi două apartamente. Viorica Dăncilă are 55 de ani, este căsătorită şi are un copil.

