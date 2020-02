Românii care se întorc din Italia, pasibili de pedeapsă dacă nu stau în carantină

Pasagerii care sosesc la aeroportul Henri Coandă, România, din zonele din Italia afectate de coronavirus (Milano, Bergamo, Treviso, Torino) vor intra în ţară pe fluxul destinat zborurilor charter şi vor completa un scurt chestionar cu datele de identificare şi alte informatii relevante, informează reprezentanţii Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), potrivit realitatea.net.



De asemenea, aceştia vor fi asistaţi de personalul medical al Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).

"Până la stabilirea unor măsuri suplimentare din partea autorităţilor din domeniul sănătăţii publice, pasagerii care sosesc la aeroportul Henri Coandă din zonele din Italia afectate de coronavirus (pentru moment, cele dinspre Milano, Bergamo, Treviso, Torino) vor intra în ţară pe fluxul destinat zborurilor charter. La intrarea în ţară, aceşti pasageri vor completa un scurt chestionar cu datele de identificare şi alte informatii relevante. Ei vor fi asistaţi de personalul medical al DSU", a informat purtătorul de cuvânt al CNAB, Valentin Iordache.



Persoanele care sosesc in Romania din localitatile italiene din regiunea Veneto si din provincia Lodi/Lombardia in care exista cazuri de infectie cu coronavirus sau care au calatorit in aceste localitati vor intra in carantina, iar in cazul in care nu respecta regulile sunt pasibile de pedeapsa, a declarat duminica pentru AGERPRES managerul Institutului "Matei Bals", Adrian Streinu Cercel.



Întrebat cum se va proceda în cazul în care vor exista persoane care sosesc în România din localităţile în care există cazuri de infecţie cu coronavirus şi nu respectă recomandările făcute, Streinu Cercel a răspuns: "Noi încercăm să stabilim contacţii şi, pe urmă, dacă nu au respectat (recomandările - n. r.), sunt pasibili de pedeapsă, sper să nu se ajungă acolo".



"Locurile din Centrul de carantină din Bucureşti sunt destinate celor care sunt aduşi de Forţele Aeriene Române cu avioane militare, ceilalţi se carantinează la domiciliu, sub supravegherea DSP", a afirmat Streinu Cercel.



Autorităţile italiene nu au raportat cazuri de cetăţeni români simptomatici cu noul coronavirus, precizează Ministerul Sănătăţii, care afirmă că România ar putea fi mai expusă la apariţia de cazuri de infecţie cu noul coronavirus pe teritoriul naţional, din cauza dinamicii călătoriilor cetăţenilor români pe rutele terestre şi aeriene dintre Italia şi China.



Reprezentanţii Comitetului intersectorial pentru prevenirea şi limitarea îmbolnăvirilor cu noul Coronavirus (COVID-19), împreună cu reprezentanţii autorităţilor cu responsabilitate în acest domeniu, au susţinut sâmbătă o teleconferinţă, având în vedere evoluţia cazurilor de îmbolnăvire din Italia, în zone unde se află sau călătoresc numeroşi cetăţeni români.



Potrivit unui comunicat de presă al MS, autorităţile de sănătate publică vor include persoanele care sosesc în România din localităţile afectate din regiunea Veneto şi din provincia Lodi/Lombardia sau care au călătorit în aceste localităţi în ultimele 14 zile, în categoria celor care trebuie să stea după intrarea în ţară în condiţii de carantină timp de 14 zile.



"Noile măsuri vor fi transmise de către Ministerul Sănătăţii către unităţile sanitare şi medicii de familie, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti", afirmă sursa citată.



Conform MS, vor fi suplimentate măsurile de control şi prevenire a infecţiei cu noul coronavirus la punctele de frontieră terestre, maritime/fluviale şi aeriene.

Numărul cazurilor de infectări cu noul coronavirus confirmate în Italia a ajuns duminică la peste 100, autorităţile estimând că bilanţul va creşte în continuare în ciuda eforturilor de a ţine transmiterea sub control, informează DPA.



Infectările au fost confirmate în regiunile Lombardia şi Veneto.



Preşedintele Lombardiei, Attilio Fontana, a declarat la televiziunea de ştiri SkyTG24 că bilanţul infectărilor în regiunea sa a depăşit 89 de cazuri, de la cele 54 raportate în timpul nopţii.



Potrivit datelor furnizate sâmbătă noapte de Agenţia pentru Protecţie Civilă din Italia, au fost confirmate 17 alte cazuri în Veneto, două în Emilia-Romagna şi unul în Piedmont, ridicând totalul la 109.



Bilanţul include şi două decese. Virusul a dus la moartea unui bărbat de 78 de ani din Vo', în provincia Veneto, şi o femeie de 77 de ani în Lodi, din provincia Lombardia.



Ministrul adjunct al Sănătăţii, Pierpaolo Sileri, a declarat pentru SkyTG24 că e posibil ca numărul cazurilor să crească în continuare, exprimându-şi speranţa că acestea vor rămâne limitate geografic.



"Mă aştept la cazuri suplimentare", a spus acesta. "Este clar că vom avea mai multe".



Ca măsuri de precauţie, guvernul a decis să restricţioneze accesul în circa zece oraşe din zonele afectate, izolând zecile de mii de persoane care locuiesc aici.



Măsura vizează 10 oraşe din provincia Lodi, la circa 60 de kilometri sud-est de Milano, unde locuiesc circa 50.000 de persoane, şi oraşul Vo', cu aproximativ 3.000 de locuitori.



Italia se confruntă cu cel mai grav focar de Covid-19 din Europa. Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Germania are 16 cazuri, Franţa - 12 cazuri, un deces, iar Marea Britanie - trei.