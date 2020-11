România vrea să ne acorde un nou ajutor

România ar putea acorda un nou ajutor Republicii Moldova. Despre aceasta a declarat marți, președintele Klaus Iohannis, în cadrul unei conferințe de presă.

”Am avut o discuție cu doamna Președinte-ales Maia Sandu ieri (luni - n.r.), imediat după ce am aflat rezultatul îmbucurător al alegerilor prezidențiale din Moldova. Am felicitat-o pe doamna Sandu și, la invitația domniei sale, i-am promis că voi face o vizită în Republica Moldova imediat după ce va prelua funcția de Președinte al Republicii Moldova. Iar cu Premierul am discutat la foarte puțin timp, cred că la o oră după ce am avut acea convorbire telefonică, și am început să căutăm soluții pentru un nou pachet de sprijin care, cu siguranță, va fi necesar pentru Republica Moldova”, declarat președintele României, Klaus Iohannis.