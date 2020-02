România: Sute de blocuri din sectoarele 2 şi 3 au rămas fără apă caldă şi căldură

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat, sâmbătă, că va depune o plângere penală faţă de ELCEN, pe care o acuza de sabotaj.Într-o postare pe care o incepe cu hashtagurule: #Sabotaj #ReaCredinta#GuvernDusmanosCuOamenii, Gabriela Firea ssustine ca ELCEN, institutie care se afla in subordinea Guvernului, ar fi livrat intentionat agent termic mai fierbinte cu 20 de grade pentru a provoca o avarie grava."S-a 'gresit' cu 20 de grade mai mult la livrarea agentului termic, astfel incat s-a produs o avarie foarte grava. Vom depune plangere penala pentru sabotarea sistemului centralizat de termoficare, care reprezinta infrastructura critica si trebuie asigurata continuitatea, conform legii. Nu credem in varianta unei erori tehnice. Diferenta de temperatura este mult prea mare iar tehnicienii care au facut manevrele stiau ca vor provoca o mare avarie. Acest sabotaj vine la doua zile dupa ce ministrul PNL al economiei a declarat ca lucreaza la o lege prin care Primariei Capitalei sa i se interzica plata subventiei pentru agentul termic, cu exceptia unui numar mic de persoane. Asta inseamna facturi enorme pentru cetateni. Pe acest subiect voi reveni cu detalii zilele urmatoare", a scris Gabriela Firea, pe Facebook.Primarul spune ca este vorba despre o avarie la reteaua primara de termoficare din Capitala din cauza unor manevre efectuate de CET SUD - ELCEN, din subordinea Ministerului Economiei.Conform postarii sale, Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) a anuntat ca, in urma unor manevre efectuate de CET SUD, apartinand ELCEN - "entitate aflata in subordinea Ministerului Economiei, manevre ce au constat in modificarea debitului ce a determinat crestea brusca a temperaturii agentului termic solicitat cu aproape 20 de grade - au fost inregistrate fluctuatii de presiune in sistemul de termoficare, care au produs o avarie la reteaua primara ce alimenteaza Sectoarele 2 si 3 din Municipiul Bucuresti".Din aceasta cauza, CMTEB se afla imposibilitatea de a furniza apa calda si caldura catre clientii arondati punctelor termice din aceste zone. Compania anunta ca toate echipele sunt pe teren pentru a efectua manevrele de izolare a zonei afectate si ca fac tot posibilul pentru remedierea avariei intr-un timp cat mai scurt, scrie realitatea.net