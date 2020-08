România solidară cu Moldova în lupta cu COVID. Ajutoare de peste 27 000 de euro, donate ţării noastre de studenţi de peste Prut

România este foarte deschisă când vine vorba despre susținerea Republicii Moldova. Liderul Grupului de Inițiativă Basarabeană din Cluj-Napoca, Daniela Neagu, a desfășurat, în parteneriat cu TVR Cluj, o amplă campanie de colectare de ajutoare pentru moldoveni, în contextul pandemiei de COVID-19. Tânăra spune că nu s-a așteptat la atâta implicare și le-a mulțumit românilor pentru donațiile făcute, care se ridică la peste 27 de mii de euro.



"Ideea a venit de la cele 20 de camioane care au ajuns în Republica Moldova și am spus că sigur noi nu putem aduna atâtea, dar putem aduna măcar o parte, pentru că totuși Republica Moldova are nevoie în continuare de ajutoare", a menţionat Daniela Neagu, președintele GIB Cluj.



Tânăra spune că în trei luni au reușit să adune banii necesari pentru procurarea măștilor, a măştilor, vizierelor, mănușilor, dezinfectantului și a pastilelor pentru creşterea imunității. Materialele sanitare și de igienă au fost donate spitalelor raionale din Hâncești și Fălești.



"Eu sunt băștinașă de acolo, m-am născut acolo și am zis că poate fac și eu o faptă bună pentru consătenii mei. Le-am dus și la Fălești, pentru că acolo am avut o persoană din Asociația noastră care a putut să facă legătura și ne-a ajutat cu procesul de predare-primire", a precizat Daniela Neagu.



Președintele Grupului de Inițiativă Basarabeană din Cluj-Napoca spune că ajutoarele au fost primite cu brațele deschise de medicii de la noi din ţară. De la începutul pandemiei, mai mulţi agenţi economici şi asociaţii din România au oferit donaţii sistemului medical de la noi. Cel mai mare lot, în valoare de 3,5 milioane de euro, a fost trimis de Guvernul de la București la începutul lunii mai.

Echipamentele de protecţie şi medicamentele au fost aduse de un colectiv de 52 de medici şi asistenţi medicali care au lucrat 2 săptămâni alături de medicii moldoveni în spitalele de la noi din ţară.