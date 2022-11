România, singura sursă de lumină pentru Moldova. Preţul ne arde buzunarele

România vinde Moldovei o cantitate record de energie electrică. Vecinii de peste Prut ne asigură 90 la sută din necesar, prin contractele de avarie încheiate între Energocom şi distribuitori români.

„Întreaga cantitate de energie este procurată din România, chiar și pentru acoperirea deficitului. Avem în prezent semnate contractele cu OMV Petrom și Nuclearelectrica. Astăzi am mai identificat un producător și până seară sper că vom reuși să semnăm contractul și cu ei. Da, e prima dată când cumpărăm așa o cantitate mare de energie din România. Ce nu am avut acoperit din contracte am procurat de la bursa OPCOM”, a declarat Victor Bânzari, directorul Energocom pentru un post local de radio, citat de Digi24.

Potrivit unor date publicate de ministrul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, cel mai scump ne costă curentul cumpărat în orele serii - până la 351 de euro megawatt/oră.

În schimb noaptea, când consumul de energie este mult mai redus, preţul de achiziţie este mult mai mic - între 100 şi 107 euro pe megawatt/oră. În orele dimineţii, Moldova cumpără energie cu până la 274 de euro megawatt/oră.

Pentru comparaţie, de la Centrala Cuciurgan din stânga Nistrului, procuram până în 1 noiembrie cu aproximativ 60 de dolari.

În cadrul şedinţei săptămânale a Guvernului, premierul Natalia Gavriliţa a menţionat că abia la sfârşitul lunii vom şti cât ne costă curentul achiziţionat prin contract de avarie. După aceea se va decide dacă ne permitem să mai cumpărăm de pe piaţă sau se va recurge la deconectări. Potrivit Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, pentru joi, deficitul de energie constituie aproximativ 10 la sută.