România ar putea produce drone militare (VIDEO)

România ar putea produce drone militare în propria fabrică din țară. Asta dacă Armata decide să cumpere dronele propuse de către israelienii de la Elbit, companie care e deja prezentă în România prin mai multe fabrici și parteneriate și care deja produce aici piese pentru dronele sale din Israel.

Într-o videoconferință cu jurnaliști din România, Elbit a prezentat dintr-o fabrică din Israel modelul de dronă militară pe care îl propune Armatei Române și planul companiei de a muta producția dronei chiar într-o fabrică nouă din România.

„Israel și România sunt două state prietene foarte apropiate. Am luat o decizie strategică de a aproba transferul de tehnologie și know-how-ul din Israel în România. La anul sperăm că drona Hermes 450 să fie a dumneavoastră”, a spus Hagi Topolanski, vicepreședinte Elbit Systems, într-o videoconferință cu jurnaliști de la diverse publicații din România, printre care și HotNews.ro.



„E drona cea mai dovedită (n.r. combat-proven) din lume. Are mai bine de 20 de ani de existență, e coloana vertebrală a Forțelor Aeriene Israeliene. E Regele aerului”, a descris Topolanski drona Hermes 450, care în prezent se află în dotarea a 14 state din lume, printre care și Statele Unite ale Americii prin Department of Defense.



„Dronele israeliene sunt foarte capabile, iar această dronă cu mare experiență va fi în România, va fi un produs românesc, un UAV românesc. Sperăm ca anul următor să transferăm capabilitățile din Israel către o unitate din România, care va activa în industria românească și sperăm ca la anul să vedem un Hermes 450 cu tricolorul românesc, construit în România”, a mai spus Topolanski, detaliind că totul depinde de decizia MApN de a achiziționa o astfel de dronă.





MApN a obținut în această vară aprobarea în Parlament pentru, plus un pachet de suport logistic inițial. Contractul estimat de MApN ar urma să fie de circa