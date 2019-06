ROMÂNIA, APROAPE DE SEMIFINALE. La CE U-21 tinerii tricolori au învins Anglia cu 4-2

Naţionala de tineret ”sub 21 de ani” a României face ravagii la Campionatul European de fotbal, turneul final al căruia decurge în aceste zile în Italia și San Marino.

Tinerii ”tricolori” au învins reprezentativa a Angliei cu 4-2 şi sunt foarte aproape de calificarea în semifinalele competiţiei.

Toate golurile meciului jucat la Cesena au fost marcate în ultimele 15 minute. Mai întâi fotbaliştii români au obţinut un penalty, pe care l-a transformat George Puşcaş. Englezii au egalat rapid, prin Demarai Grey. A urmat golul lui Ianis Hagi, care a readus România în avantaj.



După doar două minute Anglia a egalat din nou, prin Tammy Abraham, însă apoi "a ieşit la rampă" Florinel Coman, care a înscris pentru 3-2 în minutul 89.



În prelungiri, Coman a mai marcat o dată și a consfințit victoria României.



" Simţeam că suntem împinşi de la spate de public, aşa că aţi văzut cum s-a terminat. În ultimele două minute am reuşit să marcăm două goluri. Nu am trăit niciodată aşa ceva", a spus FLORINEL COMAN, atacant naţionala României U-21.



Echipa României are 6 puncte după două partide, fiind la egalitate cu Franţa în frunta clasamentului grupei C. Cele două formaţii urmează să joace între ele pe 24 iunie.