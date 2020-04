România a ajutat Moldova. Medicii români, o parte din cele 500.000 de măști și 50.000 de combinezoane de protecție au ajuns în țara noastră

Potrivit ministrului de Externe de la București, Bogdan Aurescu, mărimea sprijinului pentru Republica Moldova ar putea fi de 3,5 milioane de euro. Suma exactă va fi aprobată, în cadrul ședinței din această seară a Guvernului român. Din delegația care a venit la Chișinău au făcut parte și alți oficiali din țara vecină."Vom adopta o Hotărâre de Guvern în care vom aloca o suma importantă pentru o donație către Republica Moldova, materiale, echipamente, medicamente, substanțe necesare în bătălia anti-COVID", a declarat Ludovic Orban, premierul României."Gestul de astăzi care este făcut de către poporul român care se confruntă la fel cu efectele pandemiei de CODIV-19 este unul apreciabil și de valoare înaltă. Este valoros pentru că această activitate vine la inimă la inimă și vine întru a consolida sistemul de sănătate și pentru a salva vieți omenești, destine de fapt", a menționat ministrul Sănătății, Viorica Dumbrăveanu."Această decizie demonstrază o dată în plus solidaritatea României cu Republica Moldova și este încă un exemplu elocvent al importanței deosebite al parteneriatului strategic care există între țările noastre și pe care l-am sărbătorit trei zile în urmă dintre aceste două țări dar mai simplu spus a relațiilor temeinice și trainice care ne leagă", a specificat Oleg Țulea, ministrul de Externe."Vreau sa transmit sincere felicitări reprezentanților medicali din republica Moldova pentru eforturile susținute depuse într-un context atât de dificil pentru combaterea pandemiei. Suntem alături de dumneavoastră atât cu sufletul, cât şi fizic iată modul cel mai concret. Vom continua să urmărim cu prioritate interesele cetățenilor Republicii Moldova fără să avem un câștig anume aşa cum o facem şi astăzi prin prezența noastră la Chișinău", a declarat Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe a României."Noi am adus aici și o izoletă. Izoleta este o inovație a Agenției de Cercetare Tehnică și Tehnologie militară. Am adus doar una aici. Ele sunt 10 de toate care au însoțit detașamentul. Sper să fie de mare folos și să fie folosită de cât mai puține ori", a spus Nicolae Ciucă, ministrul Apărării Naționale din România."Din momentul în care s-a luat decizia la nivelul Președintelui şi a Premierului în România că această misiunea să se desfășoare a durat mai puțin de două zile să avem lista întreagă şi pot să vă spun că am mai lăsat şi ar mai fi oameni care ar fi fost doritori să vină în Republica Moldova. Şi acest lucru nu arată decât un singur aspect şi asta este faptul că oameni văd republica Moldova şi colegii lor de aici foarte apropiați lor şi au avut dorința să vină aici", a precizat Raed Arafat, Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne al României și Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență."Această vizită este, de fapt, un mesaj pentru toți cetățenii Republicii Moldova prin care România îi asigură că este alături de ei la nevoie. Uniunea Europeană este și va rămâne un partener de neînlocuit pentru Republica Moldova", a subliniat Bogdan Aurescu."Noi considerăm această misiune frățească a medicilor din România, ca o bună oportunitate de schimb de experiență. Am mulțumit Guvernului României pentru experții de înaltă calitate și profesionalism, acei experți delegați de Uniunea Europeană de înalt nivel, high level advice cum spunem în limba română la noi. O să avem o comunicare mai intensă între Chișinău și București în rezultatul acestei vizite", a conchis premierul Ion Chicu.