România a actualizat lista țărilor din „zona galbenă”. Moldovenii care pleacă peste Prut vor trebui să stea în carantină

România a actualizat lista țărilor pe care le consideră cu risc epidemiologic ridicat. Astfel, începând din 15 martie, moldovenii care călătoresc peste Prut vor fi obligați să stea în carantină pentru 14 zile.

Intrarea în carantină va fi obligatorie chiar și pentru cei care prezintă un test PCR cu rezultat negativ. În acest caz, măsura se aplică pentru 10 zile.

Măsura nu li se aplică celor care, la intrarea în România, fac dovada că sunt vaccinați cu ambele doze sau că au avut, în ultimele 90 de zile, COVID-19 și s-au vindecat. De asemenea, persoanele aflate în tranzit nu vor sta în carantină.

Potrivit Comitetului Național pentru Situații de Urgență din România, pe listă figurează 51 de state sau teritorii. Cea mai importantă modificare față de precedenta listă este că, după mult timp, Statele Unite nu mai figurează pe listă. De asemenea, Canada, țară unde sunt numeroși emigranți români, rămâne în afara listei.

În schimb, multe dintre statele europene, inclusiv Spania, Italia, Franța, Ungaria, dar și Marea Britanie, unde sunt comunități importante de români, se mențin în „zona galbenă”. În cazul Spaniei CNSU precizează că în ultima săptămână această țară a raportat mai puține cazuri, în urma eliminării unor date duplicate de la începutul pandemiei până în prezent, astfel încât rata de incidență din ultima săptămână nu reflecta situația de fapt.

Israelul, Bulgaria, dar și Maldive, vizate în general de turiștii români, rămân și ele pe lista țărilor pentru care se impune carantina.

În schimb, Turcia și Grecia nu figurează în continuare pe lista galbenă. Și Germania, scoasă de pe listă încă de la actualizarea din 19 februarie, rămâne în zona „verde”.

Lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat:

Cehia, Estonia, San Marino, Muntenegru, Malta, Serbia, Iordania, Ungaria, Seychelles, Liban, Israel, Slovacia, Suedia, Slovenia, Bahrain, Bonaire, Saint Eustatius and Saba, Palestina, Andorra, Monaco, Letonia, Republica Moldova, Albania, Franța, Italia, Polonia, Aruba, Cipru, Brazilia, Luxemburg, Saint Lucia, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Insulele Turks și Caicos, Macedonia de Nord, Maldive, Kosovo, Puerto Rico, Olanda, Isle of Man, Bulgaria, Austria, Uruguay, Liechtenstein, Lituania, Chile, Bosnia and Herzegovina, Belgia, Peru, Marea Britanie, Africa de Sud, Spania.