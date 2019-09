Români și bulgari, evacuaţi din cea mai scumpă zonă a Londrei. Care este motivul

Mayfair este cea mai scumpă zonă a Londrei, acolo unde se află mai toate ambasadele, reședințele ambasadorilor, dar și cele mai luxoase hoteluri și restaurante din Marea Britanie, scrie digi24.ro.

Dar sub această fațadă plină de splendoare se ascunde pericolul, iar rezidenții - oameni foarte bogați - au început să se plângă de actele de violență și comportament antisocial la care asistă din ce în ce mai des. Aproape zilnic sunt înregistrate plângeri despre atacuri și jafuri și de câteva ori au fost anunțate și crime, însă aceste sesizări s-au dovedit a fi false.

Toate au apărut după ce în zonă și-au instalat tabăra români și bulgari de etnie romă, relatează The Telegraph.

Rezidenții au fost șocați să-i vadă femei, bărbați și copii dormind în corturi improvizate sau direct pe jos, pe saltele făcute din cartoane. Exasperarea a apărut atunci când aceștia au început să fure din buzunare și să cerșească.

Rata infracționalității în zonă a crescut considerabil de când a apărut tabăra imigranților români și bulgari, spun polițiștii. Astfel, în ultimul an, în zonă au avut loc 872 de infracțiuni violente sau de natură sexuală și câte un jaf zilnic, au anunțat autoritățile britanice.

Proprietarul unui magazin din zonă acuză că unui client i s-a furat un ceas în valoare de 250.000 de lire de la mână.

După nenumătate plângeri, săptămâna trecută, tabără ilegală de imigranți români și bulgari din centrul Londrei a fost evacuată de polițiști.

După ce polițiștii sosiți la fața locului i-au informat că trebuie să părăsească zona, oaspeții nepoftiți nu au comentat și și-au adunat lucrurile. S-au mutat, însă, în Park Lane, nu departe de locul în care se aflau inițial. Au părăsit tabăra împingând coșuri de cumpărături pline cu oale, tigăi, un acordeon, dar și un televizor cu plasmă.

Dan, unul dintre evacuați, și-a cărat în brațe la noul "domiciliu" o plasmă uriașă, pe care speră să o vândă pe "câteva sute de lire". El le-a spus polițiștilor că nu are bani, nu are job, nu are nici mâncare, dar nu vrea să se întoarcă în România.

Din anul 2017, guvernul britanic nu mai poate să trimită persoanele fără adăpost înapoi în țările de origine, din cauza unei decizii a Înaltei Curți de Justiție de la Londra care prevede că o astfel de măsură este ilegală, deoarece contravine libertății de mișcare din UE.