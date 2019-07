Roger Federer va fi adversarul lui Novak Djokovic în finala turneului de la Wimbledon

Roger Federer va fi adversarul lui Novak Djokovic în finala turneului de la Wimbledon. Tenismanul elvețian a oferit o nouă partidă epică cu unul din marii săi rivali, spaniolul Rafael Nadal. Federer s-a impus în patru seturi, scor 7-6, 1-6, 6-3, 6-4. Aceasta a fost cea de-a 40-a întâlnire dintre cei doi.



Federer are în palmares 8 titluri la turneul de la Wimbledon și va juca pentru un nou trofeu la All England Club contra numărului unu mondial, sârbul Novak Djokovic. Aceasta va fi a 12-a finală pe care marele campion elvețian o va disputa la Wimbledon.



La rândul său, tenismanul sârb a dispus în cealaltă semifinală de marea revelație a acestei ediții a turneului londonez, spaniolul Roberto Bautista-Agut, scor 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. Djokovic va juca în a 25-a sa finală de Grand Slam a carierei. Sârbul are la activ 4 titluri de campion la Wimbledon.



Finala dintre Roger Federer și Novak Djokovic se va juca mâine, cu începere de la ora 16:00.