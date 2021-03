Roger Federer și-a anunțat oficial revenirea în circuitul ATP. Sportivul elvețian va participa la turneul de la Doha

Tenismenul a făcut anunțul nerăbdător pe rețelele de socializare. Va fi prima prezență a lui Federer la un turneu oficial, după o pauză de 13 luni. Ultima oară, elvețianul a participat la ediția de anul trecut a Australian Open, unde a ajuns până în semifinale."A trecut un an de când n-am mai plecat la niciun eveniment și recunosc că sunt entuziasmat. Poate că e și momentul în care să le mulțumesc oamenilor care au făcut acest lucru posibil. A fost un drum lung și greu. Știu că n-am terminat încă. Mă simt bine, m-am antrenat foarte bine și sunt pregătit. Sper că mă veți urmări și vă voi putea vedea și eu curând. Aveți grijă de voi!", a spus tenismenul, Roger Federer.El a suferit în ultimul an două operații la genunchi. Federer a câștigat de trei ori titlul la Doha: în 2005, 2006 și 2011. La ultima ediție, cea din 2020, a triumfat rusul Andrei Rubliov.Fostul lider mondial, Roger Federer, are în palmares 20 de trofee la turneele de Mare Șlem, fiind primul în ierarhia all-time, la egalitate cu Rafael Nadal.