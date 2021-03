Roger Federer a devenit noul ambasador al turismului din ţara sa

O nouă experiență pentru elveţianul Roger Federer, însă nu pe terenul de tenis. Marea vedetă a sportului alb a devenit în mod oficial noul ambasador al turismului din ţara sa."Mereu am simțit că sunt ambasadorul Elveției. Mulți oameni îmi spuneau că, în afară de ciocolată și munții Alpi, și pe mine mă asociază cu Elveția. Spuneau: iată-l pe Federer, el este din Elveția. Nu m-am gândit mult la această propunere. Pentru mine este important să donez în scopuri caritabile banii care îmi veți plăti. Vor fi construite terenuri de joacă pentru copii, aici, în Elveția."Roger Federer, care va împlini 40 de ani în luna august, are în palmares 20 de titluri de Mare Şlem. El a revenit luna aceasta în competiţii, la Doha, după o pauză de peste un an şi două operaţii efectuate la genunchi, însă evoluţiile sale nu s-au ridicat la nivelul aşteptărilor.Fed a decis să nu mai participe la celelalte turnee programate în această primăvară şi să se întoarcă la antrenamente.Data revenirii sale în circuit nu este deocamdată cunoscută şi nici turneele la care va lua parte în acest an, însă Federer nu şi-a ascuns anterior dorinţa de a participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, precum şi la turneul său favorit, cel de la Wimbledon, pe care l-a câştigat de opt ori în cariera sa.