Roger Federer a câştigat turneul ATP de la Stuttgart

foto:

Roger Federer a câştigat turneul ATP de la Stuttgart. În finala tenismanul elveţian s-a impus în două seturi, scor 6-4 7-6, în faţa canadianului Milos Raónic. Serviciul a fost infailibil pentru Federer care a oferit doar două șanse de break, ambele salvate.



După 80 de minute de joc, Federer și-a adjudecat al 98-lea trofeu din carieră și a intrat în posesia unei mașini, premiu special oferit de sponsorul turneului. El şi-a mai adjudecat 250 de puncte ATP şi aproape 120 de mii de euro.



A fost primul turneu disputat de jucătorul în vârstă de 36 de ani după cel de la Miami, din luna martie.



"A fost o săptămână distractivă. Am jucat bine în momentele decisive în partidele cu Nick Kyrgios și Milos Raónic, așa că sunt foarte mulțumit. Fanii au fost absolut uimitori, au venit în număr mare și m-au susținut toată săptămâna. Și, în sfârșit, am prestat un joc bun. Am revenit şi mă simt minunat", a spus tenismanul, Roger Federer.



Roger Federer a revenit pe primul loc în clasamentul ATP, depășindu-l cu 150 de puncte pe spaniolul Rafael Nadal.