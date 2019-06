Rodrygo Goes a fost prezentat oficial la Real Madrid. A fost achiziţionat de la FC Santos cu 45 de milioane de euro

Fotbalistul brazilian Rodrygo Goes a fost prezentat oficial la Real Madrid. Puştiul în vârstă 18 de ani a fost achiziţionat de la FC Santos în schimbul sumei de 45 de milioane de euro.



"În primul rând, vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut pentru mine. Îmi doresc să mulţumesc familiei mele: tatălui, mamei, surorii și vărului meu, Precum şi persoanelor, care au luptat mereu alături de mine. Mulțumesc, Brazilia, pentru încredere în mine. Mulţumesc tuturor fanilor lui Real Madrid pentru afecțiune. Sper că le voi aduce multă bucurie. Hala Madrid", a declarat Goes.



Florentino Perez, preşedintele clubului madrilen, este încântat de faptul că tânărul atacant brazilian a fost transferat pe "Santyágo Berbabéu".



"Un fotbalist promiţător a venit la clubul nostru. Stilul lui de joc este unul admirabil. El înţelege foarte bine jocul de fotbal, în ciuda vârstei sale fragede. El provine dintr-o ţară, în care cerinţele sunt mari, iar fotbalul are o filozofie specială", a menţionat Perez.



Rodrygo Goes a devenit a cincea achiziţie a clubului regal în perioada de mercato din această vară, după cele ale francezului Ferland Mendy, belgianului Eden Hazard, sârbului Luka Jovic şi brazilianului Eder Militao.



Până în acest moment madrilenii au cheltuit pentru transferuri 303 milioane de euro.