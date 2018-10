Rockerul britanic Noel Gallagher a câştigat două trofee la gala Q Awards 2018

scrie agerpres.ro. Noel Gallagher, chitaristul şi compozitorul principal al cântecelor lansate de fosta trupă Oasis, şi-a lansat cel de-al treilea album, intitulat "Who Built the Moon?", alături de trupa lui actuală, High Flying Birds, anul trecut. Miercuri seară, muzicianul britanic a fost recompensat cu două trofee, impunându-se la categoria "cel mai bun artist solo" şi a primit un premiu special pentru contribuţia sa deosebită adusă muzicii, la gala Q Awards, un eveniment care a debutat în 1990.Cântăreţul şi compozitorul Paul Weller, care a devenit celebru cu trupa The Jam în anii 1970 şi care a susţinut săptămâna trecută un concert în cadrul Royal Festival Hall din Londra, s-a impus la categoria "cel mai bun artist din lumea de azi".Duoul pop Let's Eat Grandma a câştigat premiul pentru cel mai bun album cu materialul discografic "I'm All Ears", iar trofeul pentru cel mai bun debut a fost atribuit ex aequo trupelor Goat Girl şi Idles. Ambele categorii menţionate se numără printre cele ai căror câştigători sunt desemnaţi în fiecare an pe baza voturilor exprimate de cititorii revistei muzicale Q.Printre ceilalţi laureaţi ai galei de miercuri seară s-au aflat Brett Anderson, solistul grupului Suede, care a fost recompensat cu un premiu pentru întreaga carieră, muzicianul Nile Rodgers, cofondator al grupului Chic, care a primit trofeul Q Legend, dar şi Ian McCulloch, solistul trupei rock Echo & The Bunnymen, care a primit trofeul Q Icon.Grupul indie Wolf Alice, care a câştigat luna trecută prestigiosul Mercury Prize pentru albumul "Visions of Life", lăudat de criticii de specialitate, s-a impus miercuri seară la categoria "cel mai bun artist live".