Rockerul american Lenny Kravitz va lansa vineri un nou album de studio - al 11-lea din cariera sa - intitulat "Raise Vibration", scrie agerpres.ro.



"Voi încerca să fac muzică până la sfârşitul vieţii mele", a spus artistul american, ce are în spate o carieră de aproape trei decenii. În noul său album, rockerul predică încă o dată iubirea, dar îşi exprimă în acelaşi timp şi exasperarea în faţa "unei planete care şi-a pierdut capul".



Lenny Kravitz a debutat în 1989 cu albumul "Let Love Rule", iar albumele sale s-au vândut de atunci în peste 40 de milioane de copii pe plan mondial.

Artistul, un multi-instrumentist talentat, lansează vineri cel de-al 11-lea album de studio, "Raise Vibration", despre care a spus, într-un interviu acordat AFP, că a fost "visat de la un capăt la altul".



"S-a prezentat în mintea mea ca o succesiune de vise", relatează starul rock, care s-a izolat în Bahamas, ţara lui preferată, pentru a concepe acest material discografic alături de chitaristul şi bunul lui prieten Craig Ross.



"Noaptea, auzeam muzică în mintea mea. Mă trezeam, înregistram acele idei, era ceva foarte pur", a detaliat Lenny Kravitz, care, conform obiceiurilor sale, a înregistrat el însuşi partiturile pentru mai multe instrumente: chitară, bas, tobe, pian, bongo.



Noul disc se înscrie într-o continuitate muzicală a artistului, constând într-un melanj de rock, funk, blues şi soul, evidenţiat mai ales în single-ul "Low" - ce conţine şi câteva partituri vocale preînregistrate cu Michael Jackson -, al cărui videoclip a fost regizat de Jean-Baptiste Mondino.

Rockerul american, compozitor şi textier, îşi arată o faţetă mult mai politizată în "It's Enough", un single-fluviu, ce are o durată de aproape opt minute şi care reaminteşte de Marvin Gaye, în care Lenny Kravitz denunţă defectele lumii actuale.



"Persoanele care conduc această planetă (...) sunt interesate de putere, bani, ego şi control, în loc să utilizeze inteligenţa noastră (...) Totul se învârte în jurul afacerilor", s-a indignat muzicianul american.



Însă iubirea, de care Lenny Kravitz se declară "dependent", transcede din majoritatea titlurilor de pe noul album, inclusiv de pe o piesă foarte intimă, "Johnny Cash", în care rockerul cere lumii să îl consoleze, aşa cum a făcut-o Johnny Cash, un star al muzicii country, după decesul mamei sale, în 1995.



O nouă colaborare cu Vanessa Paradis?



Stilul lui Lenny Kravitz s-a format în urma influenţelor primite de la cei doi părinţi celebri ai lui - Roxie Roker, o actriţă originară din Bahamas, şi Sy Kravitz, producător cu origini ruso-evreieşti - şi de la prietenii lor artişti, precum Duke Ellington, Miles Davis, Ella Fitzgerald şi Nina Simone.



"Am avut şansa de a întâlni aceste persoane pe drumul meu", recunoaşte Lenny Kravitz.



"În copilărie, la New York, la începutul anilor 1970, muzica şi artele erau pline de energie (...) aveam acele persoane în jurul meu (...) însă nu ştiam ce însemna acest lucru, ştiam doar că mă jucam pe genunchii lui Duke Ellington, dar el era pentru mine doar tipul care cânta la pian (...) Am înţeles mai târziu ce reprezentau acele persoane în lumea largă", a relatat Lenny Kravitz, ajuns la vârsta de 54 de ani.



Plin de energie creatoare, muzicianul a abordat domenii diverse: actor, în curând regizor al unui film, fotograf, dar şi fondator al unei agenţii de design, care i-a permis să devină director artistic timp de doi ani al unui brand de şampanie, pentru care a realizat campanii de publicitate.



Întrebat dacă această activitate este compatibilă cu tematicile pe care le denunţă pe noul său album, artistul a răspuns: "Nu fac nimic prin compania mea care să înşele alte persoane sau care să întineze planeta: pentru noi este ceva creativ, amuzant, un teren de joacă diferit".



Noul disc îi întăreşte şi legăturile cu Franţa, o ţară pe care muzicianul american o iubeşte. "Franţa a contribuit mult la reuşita mea, sprijinul pe care l-am obţinut şi pe care continui să îl am aici este fabulos", a spus Lenny Kravitz, care îşi împarte timpul liber între Paris şi Bahamas.



Notorietatea lui în Franţa a crescut spectaculos la începutul anilor 1990 în urma poveştii sale de iubire şi a colaborării muzicale cu Vanessa Paradis, pentru care a compus un album ce s-a bucurat de un succes răsunător.



Întrebat de jurnaliştii de la AFP dacă are în vedere o nouă colaborare cu vedeta franceză, Lenny Kravitz a spus: "Nu am mai văzut-o de aproximativ un an, dar e amuzant, mi-am spus recent că ar fi genial să înregistrăm din nou ceva împreună".



Lenny Kravitz îşi va promova noul album de studio prin intermediul unui turneu mondial pe care îl va susţine în 2019.