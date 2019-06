Rockerul american Bruce Springsteen a învins-o pe Madonna în bătălia pentru primul loc în topul britanic

Rockerul american Bruce Springsteen a reuşit să ocupe prima poziţie a topului britanic din această săptămână cu cel mai recent album al său, intitulat ''Western Stars'', învingându-şi principalul rival, cântăreaţa Madonna, scrie agerpres.ro.



În această bătălie dintre două staruri ale muzicii americane, cel de-al 19-lea album de studio lansat de Bruce Springsteen a depăşit cu 25.000 de unităţi vânzările realizate de albumul "Madame X" al Madonnei, au precizat reprezentanţii Official Charts Company.

"Western Stars" a devenit albumul cu cele mai rapide vânzări în format fizic din anul 2019, depăşind pragul de 45.400 de unităţi vândute pe CD şi vinil.



Acest album, primul LP lansat după 2012 de Bruce Springsteen ce conţine piese noi, este cel de-al 11-lea material discografic al rockerului american care ajunge în fruntea topului britanic.

Albumul "Madame X" al cântăreţei Madonna a trebuit să se mulţumească cu locul al doilea în topul din această săptămână.



Poziţia a treia este ocupată de albumul "Divinely Uninspired To A Hellish Extent", de Lewis Capaldi, care a fost detronat de Bruce Springsteen după ce a petrecut patru săptămâni pe primul loc în Marea Britanie.



Trupa Bastille a intrat direct pe locul al patrulea cu cel de-al treilea album de studio al său, "Doom Days", în timp ce o reeditare aniversară a albumului "Unknown Pleasures" din discografia grupului Joy Division ocupă poziţia a cincea.



Albumul original a ajuns doar pe locul al 71-lea în topul britanic, în urma decesului solistului principal al formaţiei, Ian Curtis, în 1980.



În topul single-urilor, Ed Sheeran şi Justin Bieber au rămas pentru a şasea săptămână pe prima poziţie cu duetul lor intitulat "I Don't Care".



Stormzy a urcat două locuri până pe poziţia a doua cu piesa "Vossi Bop", în timp ce single-ul "Bad Guy", interpretat de Billie Eilish, a urcat la rândul său tot două poziţii şi ocupă locul al treilea.



Single-ul "Hold Me While You Wait", lansat de Lewis Capaldi, se află pe locul al patrulea, iar noul cântec al interpretei americane Taylor Swift, "You Need To Calm Down", este cea mai înaltă intrare din clasamentul acestei săptămâni, debutând pe poziţia a cincea.