Rochia de mireasă a prințesei Diana, expusă public, pentru prima dată după 25 de ani

Rochia de mireasă a prinţesei Diana poate fi admirată pentru prima dată după 25 de ani. Celebra piesa vestimentară a fost expusă la Palatul Kensington din Londra într-o vitrină pe măsură, îndeajuns de încăpătoare pentru trena de 7,62 metri, cea mai lungă folosită vreodată la o căsătorie regală.

Faimoasa rochie a fost admirată de întreaga lume în 29 iulie 1981, când prințesa Diana s-a căsătorit cu prințul Charles. Din expoziție fac parte și fotografii ale creatorilor de modă Elizabeth și David Emanuel.



"În momentul în care Diana ne-a întrebat dacă putem să-i creăm rochia de mireasă, am ştiut că vieţile noastre nu vor mai fi niciodată la fel. A fost o responsabilitate enormă, fiind şi foarte stresant. Eram tineri, dar ştiam că trebuie să facem cea mai frumoasă rochie de poveste", a spus Elizabeth Emanuel, designer vestimentar.



Rochia a stârnit un interes atât de puternic, încât jurnaliştii au scotocit prin coşurile de gunoi ale atelierului pentru a găsi un indiciu despre design. Modelul era păstrat într-un seif pe timp de noapte.



"Toată lumea încerca să afle cum o să arate rochia. A trebuit să lăsăm urme false în coşurile de gunoi. Aveam camere de supraveghere peste tot. Am încercat să păstrăm simțul umorului şi chiar am făcut o rochie de rezervă în cazul în care secretul ar fi ieșit la iveală", a menționat Elizabeth Emanuel, designer vestimentar.



Rochia va putea fi admirată de publicul larg până în 2 ianuarie 2022. Anul acesta se împlinesc 24 de ani de când Prințesa Diana a murit într-un accident rutier, la vârsta de 36 de ani. În 2017, Prințul Harry și Prințul William au dezvăluit că plănuiesc amplasarea unei statui în grădinile Palatului Kensington. Aceasta va fi inaugurată în 1 iulie 2021, când Prințesa Diana ar fi împlinit 60 de ani.