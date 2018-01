Rochia care a stârnit controverse pe rețelele de socializare

Actriţa Gal Gadot, fost instructor în Forţele de Apărare Israeliene, a iscat controverse pe platformele se socializare după ce a purtat o rochie creată de un designer libanez, Elie Saab, scrie digi24.ro.

Disputa a apărut după ce o fotografie cu Gadot purtând rochia albastră creată de Elie Saab a fost publciată pe contul de Instagram al designerului. Ulterior, imaginea a fost ştearsă.

„Îl iubesc şi îl respect pe Elie Saab, dar este cu adevărat mulţumit ca o actriţă israeliană să poarte o rochie creată de el?”, a întrebat jurnalista libaneză Hebas Bitar, pe Twitter.

Imaginea cu Gal Gadot a fost însoţită de un mesaj în care actriţa, care a fost instructor de luptă în cadrul Forţelor de Apărare ale Israelului, a fost descrisă drept „fără cusur”.

Mai mulţi internauţi s-au arătat deranjaţi de faptul că actriţa - fostă membră a armatei Israelului, a fost promovată de designer.

„Nu am o problemă cu faptul că ea a purtat o rochie semnată de Elie Saab, dar mă deranjează că i-a fost publicată fotografia pe contul Elie Saab alături de un mesaj prin care era lăudat faptul că un fost soldat israelian a purtat această rochie! Nu ne distrugeţi unul dintre puţinele lucruri care ne fac să fim libanezi mândri! Elie Saab ne face mândri”, a scris un internaut.

Gal Gadot a purtat rochia la gala National Board of Review din New York, unde ea şi regizorul Patty Jenkins au pimit premiul Spotlight pentru contribuţiile lor la filmul „Wonder Woman”.

Despre eliminarea fotografiei, un utilizator a scris: „Bine că a şters imaginea, pentru că este jenant să o promoveze. Sper că nu i-a cerut el să poarte rochia, ci stilistul ei”.

Aceasta nu este prima dată când actriţa Gal Gadot a iscat controverse. În 2014, artista şi-a exprimat pe Facebook sprijinul pentru forţele armate israeliene în timpului conflictului cu Fâşia Gaza, în urma căruia au murit 2.100 de palestinieni. În tabăra israeliană au murit 67 de soldaţi şi şase civili.

În 2017, filmul „Wonder Woman” a fost interzis în cinematografele din Liban, în special pentru că Gal Gadot joacă rolul principal.

Israel şi Liban se află în conflict din anul 1948, Libanul boicotându-şi vecinul de la sud.

Actriţa de origine israeliană, fost instructor în Forţele de Apărare Israeliene timp de doi ani şi Miss Israel, a debutat în „Fast & Furious”, film în care şi-a realizat propriile cascadorii. Ea a mai jucat în „Date Night”, „Knight and Day”, „Triple 9”, „Criminal” şi „Keeping Up With the Joneses”. Ea a jucat rolul Wonder Woman şi în pelicula „Justice League”.