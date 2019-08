Robu către Dodon: Nu poate cunoaşte politicul când procurorul general să fie prezent în Parlament la ridicare imunităţii

Politicienii nu au de unde cunoaşte agenda instituţiilor de drept. Astfel a comentat procurorul general interimar, Dumitru Robu, declaraţiile preşedintelui Igor Dodon şi ale ministrului de Interne, Andrei Năstase, care au vorbit, în numele procurorului, despre când trebuie să vină acesta în Parlament ca să ceară ridicarea imunităţii mai multor deputaţi, în cadrul dosarului privind presupusa uzurpare a puterii în stat.



"Nu poate cunoaşte politicul când procurorul general să fie prezent în Parlament la ridicare imunităţii. Este format un grup de urmărire penală", a declarat Dumitru Robu, procuror general interimar.



Dosarul privind presupusa uzurpare a puterii în stat a fost deschis în 5 august, de către Procuratura Generală, la solicitarea lui Andrei Năstase. Asta deşi, fosta conducere a instituţiei a refuzat iniţierea unei cauze penale privind acest subiect, din lipsa faptei infracţiunii. Liderul PPDA şi-a exprimat mulţumirea că Robu de la Procuratură a dat curs indicaţiilor sale.

Asta deşi Andrei Năstase a dat asigurări că politicienii nu se vor implica în activitatea instituțiilor de drept. Pe Andrei Năstase şi Dumitru Robu îl leagă însă şi o relaţie mai specială. Proaspătul procuror general interimar, Dumitru Robu, este finul de cununie al procurorului Vera Chiranda, care, la rândul ei, este cumătra ministrului de Interne, Andrei Năstase, fapt confirmat chiar de el.



"Aflu și eu faptul că fata cu care eu am stat într-un birou, de la care am învățat eu multe, am stat într-un birou și bineînțeles când s-a născut primul copil al meu, cam toți colegii mei din procuratură doreau să fie cumătri cu mine. Bineînțeles, cu dânsa ne spuneam chiar și înainte cumătră vulpe. Acum aflu că este nașa lui ăstuia. Vreau să vă spun că în țara asta noi toți suntem cumătri, nași, fini", a declarat Andrei Năstase, ministrul de Interne.



Opoziţia parlamentară şi-a exprimat de mai multe ori îngrijorarea în legătură cu faptul că Procuratura Generală este subordonată de către alianţa PSRM-ACUM. Totodată, astăzi, printr-un comunicat de presă, Partidul Democrat a anunţat că Procuratura Generală refuză să prezinte copia ordonanței privind pornirea dosarului penal de uzurpare a puterii în stat, fapt ce demonstrează că acesta este lipsit de probe.

În opinia democraţilor, acest dosar a fost fabricat la comanda alianței PSRM-ACUM şi face parte dintr-o amplă campanie de intimidare și hărțuire a reprezentanților PDM în plină perioadă electorală pentru alegerile locale din toamnă. Prin urmare, deputații democrați vor ataca în instanță răspunsul privind refuzul Procuraturii Generale.

Mai mult, PDM consideră că actuala guvernare este cea care a uzurpat puterea în stat în perioada 8 - 15 iunie. Democraţii au depus şi un denunţ în acest sens la Procuratură prin care au solicitat pornirea unui dosar penal în care sunt vizați președintele Igor Dodon, premierul Maia Sandu, ministrul de Interne, Andrei Năstase, membrii Guvernului și majoritatea parlamentară.

Drept reacţie, Maia Sandu, Andrei Năstase şi Igor Dodon au declarat că este dreptul opoziţiei să ceară instituţiilor statului să verifice dacă s-a încălcat sau nu legea. Potrivit Codului Penal, uzurparea puterii în stat se pedepsește cu închisoare de până la 15 ani.