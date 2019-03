Robotul TITAN, vedeta de la Innovatic Fest Roboshow din Chişinău. Cât costă intrarea

Viitorul şi trecutul s-au întâlnit la Muzeul Naţional de Istorie. În cea de-a treia zi a expoziţiei Innovatic Fest Roboshow, vedeta a fost robotul Titan.

Acesta are 2 metri şi jumătate şi dă dovadă de o inteligenţă artificială impresionantă. Copiii şi adulţii au rămas cu gura căscată când l-au văzut.



Zeci de vizitatori au stat la coadă pentru a prinde prestaţia lui Titan. Acesta vorbeşte cu publicul în română, engleză şi rusă.



Momentul cel mai amuzant a fost când robotul a stropit spectatorii.



Prestaţia care durează jumătate de oră i-a lăsat mască pe cei mai mici spectatori:



"Mie mi-a plăcut cel mai mult robotul a venit şi ne-a stropit şi mi-a mai plăcut cum a cântat aşa de frumos".



"A cântat frumos, ne-a stropit cu apă şi mi-a plăcut foarte mult."



"Mă ocup de robotică, dar aşa roboţi avansaţi nu am mai văzut niciodată. Îmi plac lucrurile tehnologice, pentru că asta este viitorul."



Şi adulţii au fost emoţionaţi:



"Am avut mari emoţii. Este impresionant. Mă bucur că avem parte de aşa spectacole şi în Moldova."



"În general am rămas impresionată de toată expoziţia. Pentru Moldova îmi pare că este o inovaţie. Nu cred că copiii noştri au mai văzut aşa ceva."



Biletul la show-ul lui Titan costă 250 de lei in weekend şi 200 în celelalate zile. Roboţii din cadrul expoziţiei Innovatic Fest Roboshow vor pleca de la noi din ţară în data de 12 mai.