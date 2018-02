ROBOŢII, ÎN ACŢIUNE. Peste 500 de adolescenţi din Moldova şi România şi-au dat întâlnire la cea dea patra ediţie a concursului de robotică FIRST LEGO League

Peste 500 de adolescenţi din Moldova şi România şi-au dat întâlnire la cea dea patra ediţie a concursului de robotică FIRST LEGO League. Competiţia care s-a desfăşurat pe parcursul a două zile a adunat 50 de echipe din 26 de localităţi.



Cătălin Curelea este din Bucureşti şi face parte din echipa Kids Academy. Adolescentul spune că s-a pregătit minuţios pentru acest concurs.



"Ne pregătim de aproape patru luni. Sunt nişte modele standard, dar poţi să construieşti ce vrei tu din ele. Vine bucăţele, are motoare, senzori de culoare, de rotaţie ca cel de la telefoane", a spus Cătălin Curelea, participant.



Roboţii au avut de trecut patru probe. Echipa Robo Rangers din Chişinău a obţinut punctajul maxim şi în acest an. Membrii grupului au câştigat un premiu de 120 de mii de lei.



Adolescenţii vor reprezenta Moldova la Campionatul Internaţional din Estonia, care va avea loc în luna iunie.



"Suntem foarte bucuroşi, mai ales suntem mândri pentru că am muncit foarte multe pentru asta, noi ne-am pus scopul şi noi l-am îndeplinit".



"Banii aceştia se vor duce pentru călătoria din Estonia. Noi sperăm să luăm măcar o cupă la un obiect".



La eveniment au participat ministrul Educaţiei, Monica Babuc, şi ambasadorul Statelor Unite în Moldova, James Petit.



"Este un proiect magistral pentru Republica Moldova şi pentru educaţie. Chiar din anul viitor în clasa întâi, în şcolile din Moldova se vor învăţa discipline care vor purta denumirea de educaţie digitală şi acest lucru înseamnă şi o continuare a acestei idei de First Lego League", a declarat Monica Babuc, ministrul Educaţiei.



"Noi considerăm că potenţial şi talent în acest domeniu, aici în Republica Moldova este foarte, foarte mare. Interesul creşte foarte repede. Fără îndoială o să sprijinim în continuare cu partenerii noştri", a manţionat James Petit, ambasadorul Statelor Unite



FIRST LEGO League este cea mai mare competiție internațională din domeniul roboticii. Concursul se desfăşoară în 88 de țări şi adună peste 250 de mii de copii din întreaga lume. În Moldova sunt în jur de 5.000 de adolescenţi care studiază robotica.