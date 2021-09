Roboți teleghidați creați în Moldova. Tinerii cercetători din țara noastră și-au prezentat invențiile

Un grup de opt tineri au reuşit să inventeze o seră automatizată, capabilă să planteze o varietate de culturi, să monitorizeze creşterea şi udarea plantelor şi să avertizeze despre apariţia buruienilor. Pentru a funcţiona, aceasta are nevoie de energie electrică, conexiune la internet şi alimentare cu apă.„Acesta este un sistem automat de cultivare, irigare şi menţinerea temperaturii într-o mini seră. Pământul este împărţit în opt sectoare, noi fiecare îl putem alege şi în dependenţă de ce avem nevoie să sădim fie să irigăm, alegem opţiunea şi el o face.", a explicat Stas Crușnevschi, student.Sera este teleghidată cu ajutorul unei aplicaţii create de unul dintre tineri, care ne-a şi demonstrat cum funcţionează.„După ce am ales sectorul dorit, putem apăsa butonul de sădire. El acum merge să ia sămânţa, după care o va sădi în sectorul în care a şi fost.Pe lângă aceasta este posibilitate de a regla umiditatea solului, prin irigare şi putem monitoriza cu ajutorul camerei starea plantelor.", a mai spus tânărul.Iar acest student, de la Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, a prezentat o maşină de sortare a gunoiului, mecanismul fiind inventat de doi colegi.„Acesta este un aparat care sortează deşeurile. El mai întâi sortează metalele, după care restul deșeurilor merg mai departe. Aici avem două ventilatoare care sortează, deja hârtiile, iar mai departe merge plasticul.", a prezentat Nicolae Ștefaniuc, student.Invențiile tinerilor au fost apreciate de către elevii veniți din mai multe regiuni.„Am văzut foarte multe proiecte interesante şi sunt bucuroasă că am venit aici."„Am venit din Autonomia Găgăuză. Îmi place aici şi deja îmi doresc şi mai mult să vin la această universitate."Potrivit rectorului UTM, Viorel Bostan, expoziția include cele mai originale creații efectuate în cadrul proiectelor de licență, master și doctorat.„Cercetarea există în Republica Moldova. Dorim să atragem cât mai mulți tineri talentați în domeniul ingineriei şi cercetării fundamentale şi aplicative.", a menționat Viorel Bostan, rectorul UTM.Expoziția „Creația deschide Universul” este la a X-a ediție şi se desfășoară în parcul muzeu din campusul UTM din sectorul Râşcani.