Roberto Martinez rămâne selecţioner al Belgiei până în 2020

Federaţia belgiană de fotbal (URBSFA) a anunţat vineri că i-a prelungit cu doi ani, până în 2020, contractul selecţionerului Roberto Martinez, care urma să se încheie la finalul Cupei Mondiale din această vară (14 iunie - 15 iulie), scrie agerpres.ro.

Forul de la Bruxelles a făcut acest anunţ cu două zile înainte ca antrenorul spaniol să prezinte lista celor 23 de jucători cu care Belgia se va prezenta la turneul final din Rusia.



URBSA precizează, în comunicatul său, că are încredere în Martinez, sub conducerea căruia naţionala belgiană a obţinut calificarea la CM 2018, cu 9 victorii şi o remiză.



Federaţia belgiană nu a furnizat nici un detaliu referitor la noul contract, precizând că acesta este similar cu cel pe care Roberto Martinez l-a semnat în 2016. Conform presei belgiene, selecţionerul primeşte un salariu de un milion de euro pe an.



Secunzii lui Martinez, Graeme Jones şi Richard Evans, şi-au prelungit la rândul lor contractele până în 2020.



Belgia a fost repartizată în Grupa G la Cupa Mondială 2018, alături de Anglia, Panama şi Tunisia.



În vârstă de 44 ani, Roberto Martinez a pregătit anterior echipele engleze Wigan Athletic şi Everton. El l-a înlocuit în postul de selecţioner pe Marc Wilmots, după EURO 2016, unde belgienii s-au oprit în sferturile de finală.