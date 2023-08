Roberta Metsola, mesaj scris în limba română pe Twitter, de Ziua Independenței: Europa este Moldova, iar Moldova este Europa

Europa este Moldova, iar Moldova este Europa! Este mesajul transmis de Ziua Independenței Republicii Moldova de către președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, pe Twitter și a fost scris în limba română.

Europa este Moldova. Moldova este Europa.



As the Republic of Moldova celebrates Independence Day, we continue to support the country’s sovereignty, reforms and its path to EU membership.



The courageous people of Moldova have chosen to be free to decide their own destiny ???????????????? pic.twitter.com/p3fY0FGYjA