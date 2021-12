Robert Lewandowski și Elaine Thompson-Herah, desemnați cei mai buni sportivi ai anului 2021 de AIPS

Fotbalistul polonez Robert Lewandowski şi atleta jamaicană Elaine Thompson-Herah au fost aleşi cei mai buni sportivi ai anului 2021 de Asociaţia Internaţională a Presei Sportive. În anchetă au votat 529 de jurnalişti din 114 ţări.

Thompson-Herah s-a impus la feminin cu 605 puncte, după ce a obţinut trei medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Ea a fost urmată, surprinzător, de o jucătoare de fotbal, spaniola Alexia Putellas şi de o altă atletă, Yulimar Rojas din Venezuela.

La masculin, Lewandowski, atacantul echipei Bayern Munchen, s-a impus cu 435 de puncte. Podiumul a fost completat de proaspătul campion mondial de Formula 1, olandezul Max Verstappen şi de fotbalistul argentinian Lionel Messi, învingător anul acesta, cu echipa naţională, în Copa America.

În 2021, Robert Lewandowski a doborât un record vechi de 50 de ani în Bundesliga, cu 43 de goluri marcate într-un an calendaristic. Căpitanul naţionalei Poloniei a reuşit să înscrie în acest an 58 de goluri în 47 de meciuri în toate competiţiile la nivel de club şi 69 de goluri în 59 de meciuri dacă sunt incluse şi meciurile echipei naţionale, fiind cel mai bun marcator din Europa pentru al treilea an la rând.

Lewandowski a cucerit în premieră Cupa Mondială a Cluburilor, cu Bayern, şi-a trecut în palmares şi titlul în Bundesliga dar și Supercupa Germaniei.

Jurnaliştii sportivii au ales echipa anului, reprezentativa de fotbal a Italiei campioana Europei de vara trecută. "Squadra Azzurra" a fost urmată în clasamentul AIPS de Bayern Munchen şi de naţionala Argentinei.