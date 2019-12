Robert Lewandowski, golgeterul lumii în 2019! Polonezul a marcat 54 de goluri în 58 de meciuri jucate

Robert Lewandowski este cel mai prolific fotbalist al anului 2019. Polonezul a marcat de 54 de ori în 58 de meciuri jucate pentru Bayern Munchen şi echipa naţională a ţării sale.



Pe locul secund în top se află Lionel Messi. De-a lungul acestui an calendaristic argentinianul a înscris 50 de goluri. Pentru a noua oară într-un deceniu, căpitanul catalanilor atinge această cifră și înscrie minimum 50 de goluri într-un an calendaristic.



Internaționalul francez Kylian Mbappe completează podiumul celor mai productivi atacanți din fotbalul mondial. Atacantul clubului Paris Saint-Germain a marcat 44 de goluri.



În Italia apărările sunt mai bine puse la punct și din acest motiv portughezul Cristiano Ronaldo este în scădere de randament. În acest an vedeta lui Juventus Torino a înscris 39 de goluri pentru echipa sa de club şi naţionala Portugaliei. Este cel mai slab rezultat înregistrat de fotbalistul lusitan în ultimii zece ani. Cu 10 sub performanța din 2018, când a apucat să joace jumătate de an în Spania și altă jumătate - în Italia.

