Robert Lewandowski, cel mai bun fotbalist al anului 2020, în cadrul Galei Premiilor FIFA ''The Best''

Robert Lewandowski, vedeta echipei Bayern Munchen, a fost desemnat cel mai bun fotbalist al anului 2020, în cadrul Galei Premiilor FIFA ''The Best''. Polonezul i-a devansat pe ceilalţi doi nominalizaţi, portughezul Cristiano Ronaldo și argentinianul Lionel Messi.Lewandowski, cel mai bun marcator din Europa şi câştigător al Ligii Campionilor cu Bayern Munchen, nu a cucerit până acum Balonul de Aur, trofeu care nu a fost decernat anul acesta din cauza pandemiei de coronavirus.Atacantul bavarezilor a înscris 55 de goluri în toate competițiile în sezonul 2019-2020."Îl avem la Bayern de Robert LewanGOLski."Coechipierul lui Lewandowski, Manuel Neuer, a primit titlul de cel mai bun portar al anului.Germanul Jurgen Klopp a fost ales pentru al doilea an la rând cel mai bun antrenor. El i-a depășit pe Hans-Dieter Flick de la Bayern Munchen și Marcelo Bielsa de la Leeds United.Premiul Puskas, care răsplătește cel mai frumos gol, a fost câștigat de sud-coreeanul Son Heung-min, atacantul lui Tottenham Hotspur.Sarina Wiegman, selecționerul naționalei feminine a Olandei, a fost aleasă cea mai bună antrenoare, iar englezoaica Lucy Bronze a intrat în posesia premiului pentru cea mai bună jucătoare din acest an.Ceremonia decernării premiilor "Best FIFA Football Awards 2020" a avut loc la Zurich, la sediul forului mondial.Jurnalista Reshmin Chowdhury și fostul fotbalist Ruud Gullitt au fost gazdele galei virtuale.Evenimentul se organizează anual, începând din 2017.