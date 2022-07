Robert Lewandowski a fost prezentat oficial de clubul spaniol de fotbal FC Barcelona. Evenimentul a avut loc la Miami, unde catalanii se află într-un turneu de pregătire.



"S-a muncit mult pentru a putea a ajunge în acest moment, dar am reuşi. Ştiu că avem mult de lucru, ştiu că sunt foarte mulţi jucători valoroşi. Am văzut asta pe teren, am putut vedea că echipa are un potenţial mare.

Sunt pregătit să fiu parte a acestui club, cu o istorie atât de bogată. Sunt gata să scriu şi eu istorie şi cucerim cât mai multe trofee. Sunt foarte fericit."



"Ne bucurăm că vei fi parte a clubului Barcelona. Suntem onoraţi să avem jucători de talia ta. Suntem foarte mulţumiţi şi mai mult decât fericiţi că te-ai alăturat nouă. Mulţumesc Robert!"



Robert Lewandowski, fostul atacant al echipei germane de fotbal Bayern Munchen, a semnat un contract cu FC Barcelona valabil până în 2027, pentru suma de 45 de milioane de euro, plus 5 milioane bonusuri.



Lewandowski s-a alăturat noilor săi coechipieri la Miami, unde Barca a început în această săptămână un turneu de pregătire şi unde va disputa mai multe partide amicale cu echipe de top.

Astfel, atacantul polonez ar putea debuta în culorile "blaugrana" în acest weekend, în meciul de la Las Vegas, împotriva lui Real Madrid.