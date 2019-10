Robbie Williams va lansa un album de Crăciun alături de boxerul profesionist britanic Tyson Fury

Pentru acest album festiv, fostul membru de la Take That a colaborat cu mai multe staruri, printre care şi Fury.Intitulat "The Christmas Gift", albumul include colaborări cu Sir Rod Stewart, Bryan Adams şi Jamie Cullum.Boxerul de la categoria grea va apărea pe o melodie numită "Bad Sharon"."Sunt extrem de încântat să anunţ primul meu album de Crăciun. Am făcut multe în cariera mea, iar lansarea acestui album este un alt vis devenit realitate. Realizarea sa a fost atât de distractivă şi abia aştept să o auziţi cu toţii", a declarat Robbie Williams.Dublul album, cu 28 de piese, este al 13-lea pentru Williams şi a fost compus în locaţii precum Londra, Los Angeles şi Stoke-on-Trent.Albumul va fi lansat de Columbia Records pe 22 noiembrie.