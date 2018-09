Robbie Williams şi soţia sa, Ayda Field, au devenit părinţii unei fetiţe

Field, în vârstă de 39 de ani, aflată în juriul emisiunii "The X Factor", a mărturisit că a fost "o cale foarte lungă şi dificilă pentru a ajunge aici".



Colette (Coco) Josephine Williams, care este ''biologic a noastră'', după cum a declarat ea, şi a fost purtată de ''o mamă surogat incredibilă'', este cea mai nouă membră a familiei, alăturându-se celorlalţi doi copii ai cuplului, Theodora Rose, născută pe 18 septembrie 2012, şi Charlton Valentine, născut pe 27 octombrie 2014.



Field a publicat o fotografie alb-negru pe contul său de Instagram ce prezintă mâna bebeluşului alături de cele ale fraţilor săi şi ale părinţilor.



"Spionez cu ochişorul meu încă o mânuţă", a scris Field pe reţeaua de socializare adăugând: "Am păstrat un secret foarte special!".



"Bine ai venit pe lume, Colette (Coco) Josephine Williams!! A fost o cale foarte lungă şi dificilă pentru a ajunge aici, de aceea nu am dezvăluit nimic", a precizat Ayda Field.



"Familia vine sub toate formele, iar această micuţă domnişoară, care este biologic a noastră, a fost purtată de o mamă surogat incredibilă, căreia îi vom fi etern recunoscători. Suntem din cale afară de încântaţi să o avem pe această fetiţă frumoasă în vieţile noastre şi ne simţim atât de binecuvântaţi că trăim într-o lume care face acest lucru posibil. Ca şi în cazul lui Teddy şi al lui Charlie, vă rugăm să respectaţi intimitatea lui Coco şi să ne permiteţi să ne dezvoltăm în noua noastră echipă de 5! #TeamWilliams", se arată în mesajul publicat pe Instagram.



Cântăreţul Robbie Williams, în vârstă de 44 de ani, şi soţia sa apar împreună pe sticlă, în juriul ediţiei britanice a emisiunii-concurs "The X Factor".



Ayda Field, în vârstă de 39 de ani, s-a născut în California şi a debutat ca actriţă cu un rol în popularul serial de televiziune "Days Of Our Lives". În prezent, ea apare cu regularitate în chat show-ul televizat "Loose Women".



Cântăreţul Robbie Williams, în vârstă de 44 de ani, fost membru al grupului Take That, a cunoscut-o pe Ayda Field în 2006. Cei doi s-au căsătorit în 2010.



În luna iunie, Robbie Williams, care a menţionat în trecut că s-a confruntat cu depresia şi anxietatea şi a povestit detalii despre lupta sa cu drogurile şi abuzul de alcool, a declarat că ar putea suferi de sindromul Asperger şi a mărturisit că simte că ceva lipseşte la el.



În vară, Williams a declanşat o controversă după ce a făcut un gest obscen la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale de fotbal 2018, arătând degetul mijlociu spre camera de filmare, în timpul transmisiunii în direct.