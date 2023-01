Robbie Williams își construiește propria scenă. Interpretul pune bazele unui hotel în Dubai

Robbie Williams construiește un hotel în Dubai, unde vrea să-și susțină concertele. În acest fel, interpretul în vârstă de 48 de ani a declarat că datorită acestui proiesct nu va fi nevoit să se întoarcă în Las Vegas, menționând că are vise mari.

”Nu cred că mă voi întoarce în Vegas. Dar, în prezent, îmi construiesc propriul hotel, astfel încât să pot susține propriile mele concerte în propriul meu hotel. Am relații cu oamenii datorită numelui meu și, dacă am o idee bună, ei mă vor sprijini. Așa că sunt foarte entuziasmat de acest lucru, pentru a vedea dacă pot realiza ceva remarcabil – iar ideea de hotel este una dintre ele. Este un lucru remarcabil de realizat și voi fi mândru de el când va fi gata”, a declarat starul din ”Angels” în cadrul podcastului Robbie Williams Rewind.

Interpretul a vorbit despre proiectul său hotelier după ce soția sa Ayda Field a criticat modul în care fostul star Take That – cu care îi are pe Teddy, de 10 ani, Charlie, de opt ani, Coco, de patru ani și Beau, de trei ani – nu este niciodată întrebat dacă se simte vinovat de faptul că își părăsește copiii pentru a-și urma cariera, dar ea și alte femei sunt mereu sub observație.

În prezent, Robbie Williams lucrează la un nou album, la un documentar Netflix și la filmul său biografic.