Roadele Moldovei, apreciate de străini. Aproape jumătate din puieţii de nuci plantaţi în livezile din Ucraina sunt din țara noastră

Embed:

Aproape jumătate din puieţii de nuci plantaţi în livezile din Ucraina sunt din Moldova. Potrivit agricultorilor din ţara vecină, soiurile de la noi sunt mai rezistente şi mai productive. Cei mai mulţi puieţi exportaţi sunt din satul Rediul de Sus, raionul Fălești. Pepiniera lui Nicolae Chictenco este una dintre cele mai performante din spaţiul post-sovietic. Pomicultorul are 78 de ani şi creşte nuci de trei decenii.



"Noi suntem o ţară, care putem să ne bucurăm că putem practic să creştem pretudinteni nuci.În Moldova nu-i diamante, nu-i cărbune, nu-i fier, nu-i zăcăminte naturale. Noi numim nuca ca izvorul de aur al Moldovei", a declarat Nicolae Chictenco, agricultor.



Agricultorul, care este şi savant, a implementat o tehnologie specială. Acesta a reuşit să obţină material săditor rezistent la dăunători şi temperaturi extreme. Mai mult, produc roadă chiar în al doilea an de la plantare.



"Ucraina ştie cine este Nicolae Chictenco. Îl cunosc nu doar pentru faptul că are pepinieră de nuci, dar şi pentru faptul că este savant, un cercetător practic şi inovator", a zis Ghenadii Iudin, vicepreşedintele unei asociaţii de pomicultori, Ucraina.



Pomicultorul oferă şi servicii de consultanţă pentru agricultorii străini care doresc să planteze livezi de nuci.



"Livezile noastre care sunt în realitate sunt în Crimeea, 96 de hectare s-au prins foarte bine. În Rusia, Rostov Don, 50 de hectare, acestea sunt livezi care deja cresc", a declarat Nicolae Chictenco, pomicultor.



În septembrie, Nicolae Chictenco va planta alte două livezi de câte 150 de hectare în Armenia şi Osetia de Nord.



"În zona ceeea unde am fost noi temperatura scade până la 30 de grade, minus. Şi ei s-au convins că trebuie să lucreze cu soiuri moldoveneşti. Pentru soiurile noastre, 30-32 de grade asta nu e nici un pericol", a zis Nicolae Chictenco, pomicultor.



Alţi 40 de mii de puieţi, vor ajunge până la sfârşitul acestei luni în Kazahstan. Un puiet din pepiniera lui Nicolae Chictenco este vând în străinătate cu 10 euro.