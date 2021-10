Roadă promiţătoare de struguri. Potrivit specialiştilor, vor fi culese circa 100 de mii de tone de "Moldova" (FOTO)

După seceta din 2020, roada vitivinicolă din acest an este promiţătoare. Potrivit specialiştilor, vor fi culese circa 100 de mii de tone de struguri de soiul "Moldova", iar o bună parte va ajunge peste hotare. Totuşi, pentru că zeci de producători rămân cu recolta în frigidere, la Costeşti, Ialoveni, a fost organizat un master class pentru viticultori.



"Piaţa principală de vindere a strugurilor noştri este piaţa externă, un lucru care îl ţinem în obiectiv tot timpul".



Oleg Mereacre deţine una dintre cele mai moderne podgorii din ţară. Producătorul recoltează struguri de masă de pe o suprafaţă de zece hectare:



"Anul acesta am pus sistemul de ploaie după eşecurile de anul trecut, când nu puteam să recoltăm strugurele, cinci zile veneau ploile, ne afectau. Speranţa noastră este să se mai încălzească puţin, să avem avem mai mult zahăr, să fie nişte struguri de calitate"



Specialiştii spun că recolta este îmbucurătoare, dar există riscul unor pierderi mari.



"Acum se pun strugurii în ladă şi am văzut sute de tone de struguri, am văzut cârcelul cu codiţă şi el şi-a găsit locul în ladă, când sunt nişte cerinţe dure în unele pieţe, când trebuie să fie strugurii cu o anumită greutate", a declarat preşedintele Asociaţiei Producătorilor şi Exportatorilor strugurilor de masă, Gheorghe Gaberi.



Viticultorii au fost instruiţi cum să ambaleze strugurii de masă.



"Recoltarea se face în lăzi din lemn. Strugurii se colectează cu codiţa ascunsă, astea sunt cerinţele cumpărătorilor", a spus Iurie Bivol.

Chiar dacă majoritatea se confruntă cu problema exportului, unii producători spun că sunt solicitaţi şi peste ocean. În câteva zile, în SUA vor ajunge circa 17 tone de struguri moldoveneşti.



"Pentru început planificăm cinci containere să exportăm. Preţul este de un dolar, este un preţ bun", a spus Maria Vidraşco.



Şi importatorii din Emiratele Arabe s-au arătat interesaţi de fructele noastre.



"Strugurii din Moldova apar atunci când pe piaţa din Dubai aceştia nu mai sunt. Anul acesta va avea loc o expoziţie mare în Dubai, unde vor participa reprezentanţi din mai multe ţări şi de asta am avut ideea să trimitem şi struguri din Moldova ca să guste nu doar cei din Dubai, ci şi ceilalţi."



De la începutul anului, viticultorii autohtoni au exportat peste 24 de tone de struguri în circa 17 ţări.