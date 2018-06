Roada mică aduce prețuri mari. Cât va costa zmeura în acest an

Roada mică aduce prețuri mari. Agricultorii din satul Pocrovca, raionul Donduşeni, spun că anul acesta zmeura va costa mai mult pentru că fructele sunt puţine. Și asta pentru că ploile au cam ocolit localitatea.

Un kilogram de zmeură este vândut cu 40 de lei, cu 25 de lei mai mult decât anul trecut.



Satul Pocrovca este cunoscut prin faptul că fiecare locuitor are cel puțin o tufă de zmeură în gospodărie. Stefan Șcerbacov are o plantație pe o suprafață de tocmai 20 de hectare. El spune că, în acest an, roada este mai mică cu 70 la sută decât în 2017.



" Dacă nu va ploua, prețul așa va rămâne. În comparație cu anii trecuţi, în această perioadă culegeam 150 de tone de zmeură pe zi, acum în jur de 50", a spus agricultorul Ștefan Șcerbacov.



Aproape 90 la sută din fructe, fermierul le exportă deja de opt ani în Rusia, iar restul le vinde în ţară.



" Pentru Chișinău noi le ambalăm în lăzi de cinci kilograme, dar rușii vor în cutii de 500 de grame. Acum, vor în cantităţi mai mici, chiar de 250 de grame", a spus agricultorul Ștefan Șcerbacov.



Muncitorii sunt fericiți că au un loc de muncă la ei în localitate. Aceștia au metode speciale pentru a culege zmeura.



" Nu le dăm voie să se coacă tare, iată așa roze, să fie bune ca să reușească să ajungă acolo unde se duc."



" Muncesc aici de patru ani și sunt mulţumit. Avem de lucru anul împrejur și suntem plătiți bine."



Și alți agricultori din Pocrovca se plâng de roadă mică.



" În acest an, nu este umiditate și avem zmeură mai puțină. De obicei, lucrează mulți oameni și ne străduim să culegem zmeura la timp ca să nu fie răscoaptă", a spus agricultorul Nicolai Latîșev.



" Nu plouă și se usucă. Încă o săptămână, două, și nu vom mai avea zmeură", a spus agricultorul Simion Zaițev.



Potrivit datelor ANSA, până acum, fermierii moldoveni au exportat 19 tone de zmeură.