ROADĂ BUNĂ DE SFECLĂ DE ZAHĂR. Fermierii spun că roada este suficientă şi de calitate

Foto: epochtimes-romania.com

Recoltarea sfeclei de zahăr a început cu aproape două săptămâni mai devreme. Agricultorii spun că, în caz contrar, calitatea sfeclei ar fi fost afectată de secetă. Fermierii spun că roada este de calitate bună, la fel de bogată ca şi anul trecut, adică de peste 40 de tone la hectar, iar preţul rămâne neschimbat.



Victor Hropotinschi are peste 2600 de hectare de sfeclă în satul Antoneuca, raionul Drochia. Agricultorul e mulţumit de rezultatele obţinute anul acesta.



"Avem zaharitatea peste 16 procente 16,5 adică calitatea sfeclei este destul de bună pentru a fi prelucrată acum. Roada este bună, calitatea sfeclei e bună. Vedeţi, e curat, fără iarbă, deja noi am adus în Moldova tehnologia europeană cea mai performantă", a spus Victor Hropotinschi, agricultor.



Recolta lui şi a altor agricultori din zonă ajunge la fabrica de zahăr din Drochia. Zilnic, acolo sunt prelucrate peste 3600 de tone de sfeclă de zahăr. Marfa nu e depozitată, ci e transportată direct pe linia de producţie.



"Temperaturile de peste 30 de grade fac condiţii insuportabile pentru sfecla de zahăr şi în aceste condiţii suntem nevoiţi ca să lucrăm în principiul, de pe roţi. Dacă în perioada rece a anului aici puteţi să vedeţi tot platoul acesta plin, până la cinci, şase, zece mii de tone, acum avem la vreo şapte sute, opt sute de tone", a zis Anatolie Gorodenco, reprezentant al companiei de producere a zahărului.



Potrivit responsabililor, preţul de achiziţie este de 700 de lei pentru o tonă. Chiar dacă, spun reprezentanţii companiei, pe piaţa internaţională preţurile la zahăr scad, aceştia încearcă să menţină totuşi cotaţia la cumpărarea materiei prime.



"Anul trecut, compania pentru prima dată a avut pierderi, dar totodată ţinem ca să păstrăm această ramură, dat fiind faptul că este una dintre cele mai importante la nordul Moldovei. Ea asigură locuitorii cu mai mult de 25 de mii de locuri de muncă", a declarat Anatolie Gorodenco, reprezentant al companiei de producere a zahărului.



În acest an au fost semănate 16 mii de hectare cu sfeclă de zahăr, cu aproape patru mii de hectare mai puţin decât anul trecut.