Riyad Mahrez, noul jucător al clubului Manchester City. Suma plătită celor de la Leicester pentru transfer

Riyad Mahrez este noul jucător al clubului Manchester City! Mijlocașul ofensiv a semnat cu "citadinii" un contract valabil pe o perioadă de 5 ani.



Oficialii grupării de pe Etihad nu au anunţat suma plătită celor de la Leicester pentru transfer, însă presa britanică scrie că ar fi vorba de 67,8 milioane de euro. Jurnaliştii din Albion mai notează că algerianul în vârstă de 27 de ani va avea un salariu de peste 200 de mii de euro pe săptămână.



"Sunt foarte fericit şi onorat că am semnat cu acest club. Cred că este un lucru minunat. Ce am găsit aici este uimitor. Sunt terenuri foarte bune de antrenament. Este totul de ce ai nevoie. Aştept cu nerăbdare să reiau antrenamentele", a declarat Riyad Mahrez.



Mahrez, care a fost adus de la Le Havre în 2014 pentru 500 de mii de euro, mai avea contract cu Leicester City până în 2020.



În sezonul trecut, mijlocaşul a jucat în 41 de meciuri oficiale şi a marcat 13 goluri în tricoul "vulpilor".



Mahrez a obţinut cea mai mare performanţă a carierei în perioada anilor 2015-2016, după ce câştigat titlul cu Leicester şi ulterior a fost ales cel mai bun fotbalist al sezonului în Premier League.



Riyad Mahrez are 39 de selecţii şi 8 goluri înscrise la prima reprezentativă a Algeriei.