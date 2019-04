RITUAL DE CRUCIFICARE ÎN FILIPINE. Cinci catolici au fost RĂSTIGNIŢI

În Vinerea Mare, credincioșii din Filipine au înscenat răstignirea lui Iisus Hristos. Cinci dintre ei, patru bărbaţi şi o femeie, au fost chiar crucificați.

Unul dintre veteranii acestui ritual este Ruben Enaje. În acest an, el a fost crucificat pentru a 33-a oră.

"După cum am mai spus, voi face asta atât timp cât voi avea forţă. Anul viitor cred că nu voi participa pentru că încep să am permanent dureri de oase.", a povestit Ruben Enaje.

Mary Jane Sazon este singura femeie crucificată în acest an. Femeia susţine că ritualul, la care participă pentru a 16-a oară, îi dă puteri pentru tot anul.

"Cred că doar când sunt crucificată rugăciunile mele sunt cu adevărat auzite. Dacă nu mai sunt crucificată încep să am probleme de sănătate. De asta am decis să particip şi în acest an la acest ritual.", spune Mary Jane Sazon.