Rita Ora a intrat în topul celor mai bogaţi tineri muzicieni britanici, în pofida faptului că a lansat un singur album, relatează joi Press Association. Interpreta melodiei "Anywhere", de 27 de ani, are o avere de 16 milioane de lire sterline, potrivit noii ediţii a The Sunday Times Rich List.



Ora, care urmează să-şi lanseze al doilea album în cursul acestui an, este pe locul al 11-lea în topul celor mai înstăriţi tineri muzicieni. Actriţa din "Fifty Shades Freed" a avut contracte foarte profitabile cu Adidas şi DKNY, notează Press Association.



Adele este cea mai înstărită tânără muziciană din Marea Britanie pentru al doilea an consecutiv, cu o avere de 140 de milioane de lire sterline. Averea ei a crescut cu 15 milioane de lire sterline într-un an.



Zayn Malik este singurul fost membru al trupei One Direction care nu şi-a sporit averea anul trecut, deşi este în continuare deţinătorul a 35 de milioane de lire sterline.



Averea lui Harry Styles a sporit cu 10 milioane de lire, până la 50 de milioane de lire sterline, Niall Horan a câştigat într-un an 6 milioane de lire, până la 46 de milioane, în timp ce Liam Payne şi Louis Tomlinson şi-au sporit averea cu câte 2 milioane de lire sterline, până la 42 de milioane de lire sterline.



Artistele feminine şi-au sporit cel mai mult averea în topul celor mai înstăriţi tineri muzicieni britanici.



Little Mix şi-au crescut averea până la 40 de milioane de lire sterline, în parte datorită albumului "Glory Days".



Robert Watts, cel care întocmeşte The Sunday Times Rich List, a declarat că în curând muzicienii tineri îi vor eclipsa pe veterani, în pofida faptului că nu s-au aflat prea mult timp pe scena muzicală, scrie agerpres.ro.



"Timp de ani de zile lista cântăreţilor milionari a fost dominată de interpreţi mai în vârstă, precum Rolling Stones şi Sir Elton John, care au un public mai matur care pot plăti mai mult pentru a-şi vedea concertele favorite", a declarat el.



"Însă unii dintre cei care s-au ridicat cel mai puternic sunt cântăreţi mai tineri precum Ed Sheeran, Adele şi Calvin Harris. Serviciile de streaming, internetul şi venitul din publicitate le permit muzicienilor mai tineri de astăzi să-şi construiască o carieră internaţională - şi odată cu ea averile - mult mai repede decât vechii rockeri", a adăugat el.



"Credem că nu va trece mult timp până când vom vedea unii dintre aceşti nou-veniţi depăşind averea unor legende rock care în unele cazuri s-au aflat pe scenă timp de aproape jumătate de secol", a mai afirmat Robert Watts.



Topul celor mai bogaţi tineri muzicieni din Marea Britanie:



1. Adele: 140 milioane de lire sterline



2. Ed Sheeran: 80 milioane de lire sterline



3. Harry Styles: 50 milioane de lire sterline



4. Niall Horan: 46 milioane de lire sterline



5-6. Liam Payne: 42 milioane de lire sterline



Louis Tomlinson: 42 milioane de lire sterline



7. Little Mix: 40 milioane de lire sterline



8. Zayn Malik: 35 milioane de lire sterline



9. Sam Smith: 24 milioane de lire sterline



10. Jessie J: 18 milioane de lire sterline



11-12. Rita Ora: 16 milioane de lire sterline