Rita Ora a fost aleasă ambasadoare a UEFA: Fotbalul este un sport și pentru femei

Artista britanică Rita Ora a făcut echipă cu UEFA pentru a promova fotbalul feminin. Campania #weplaystrong pretinde să transforme percepția despre fotbalul feminin și de a permite accesul reprezentantelor sexului frumos într-o competiție considerată mai degrabă masculină.

Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal a ales-o ca ambasadoarea pe cântăreața în vârstă de 27 de ani pentru a crește gradul de conștientizare și pentru a demonstra lumii că fotbalul este un sport și pentru femei. Parteneriatul dintre UEFA și Rita Ora vizează transformarea imaginii fotbalului feminine și încurajarea fetelor și adolescentelor să urmeze acest sport.

UEFA a anunțat deja că va fi sponsorul oficial al turneului „The Girls Tour” al Ritei Ora, ca parte a campaniei „Together #WePlayStrong”. „The Girls Tour” este primul turneu european al vedetei din ultimii cinci ani și va cuprinde 13 orașe. „Prin Campania Together #WePlayStrong nu doar încurajăm fotbalul feminin, ci și accesul femeilor în sporturile masculine și egalitatea de șanse”, a mărturisit Rita Ora.

Rita Ora spune despre campania „Together #WePlayStrong” că este „o inițiativă inspirată”. „Este un privilegiu să particip la o o asemenea inițiativă, să transmit mesajele campaniei, individualitatea și să găsesc un loc de care să aparțin. Mesajul meu către orice tânără care se gândește să joace fotbal este să încerce. O echipă inspiră încredere, construiește prietenii și te poate elibera”, a mai spus cântăreața.

????☎????

Hey Rita

We’re great - how is the tour?

Celebrating female empowerment - YES

Through ???? & ⚽! We’re listening...

You want to join the #WePlayStrong squad!?

???? Welcome to the squad @RitaOra!



Together #WePlayStrong pic.twitter.com/DiiEB7zZMT