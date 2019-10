Riscă să rămână fără artişti. Mai mulţi balerini de la Teatrul Național de Operă și Balet "Maria Bieşu" au depus cereri de demisie

Teatrul Național de Operă și Balet "Maria Bieşu" riscă să rămână fără artişti de balet. Se întâmplă după ce câţiva balerini şi balerine au depus cereri de demisie sau au solicitat concedii din cont propriu. Aceștia se plâng pe salariile mici, de doar 3400 de lei lunar, bani care nu le acoperă nici măcar minimumul de existenţă. Astfel, în prezent, cinci artişti de balet au depus cererile de demisii pe masă, iar alţi opt au solicitat concediu din cont propriu pentru a putea merge în turnee peste hotare ca să poată câştiga mai mult.



Artiştii Teatrului de Operă şi Balet "Maria Bieşu" Vlada Popov şi Serghei Rusu pleacă, în curând, în Italia. De luna viitoare, aceştia vor fi nevoiţi să meargă în turnee prin Europa pentru un salariu decent muncii pe care o fac.



"Eu plec pentru că nu am un motiv de a rămâne aici. Salariile sunt foarte mici şi nu am niciun viitor nici pentru a-mi crea o familie şi cu astfel de salarii, pur şi simplu este imposibil", a spus artista de balet la TNOB "Maria Bieşu", Vlada Popov.



"În prezent eu închiriez un apartament şi plătesc 100 de euro, adică 2000 de lei. Dar salariul este de 3500 şi cu restul banilor, 1500 de lei, nu îmi permit să-mi mai cumpăr nimic", a menţionat artistul de balet la TNOB "Maria Bieşu", Serghei Rusu.



Şi Alexandru Balan este nevoit să plece pentru o lună şi jumătate într-un turneu la Moscova. Artistul spune că pentru un spectacol, acolo i se propune un salariu dublu pe care acesta îl primeşte acasă în tocmai o lună.



"Cauza e salariul mizer şi activez şi eu ca artist de balet, şi soţia mea activează ca artistă de balet. Avem doi copii şi cu acest salariue cam problematic să trăieşti la noi în ţară când ambii părinţi sunt artişti de balet", a spus prim-solistul la TNOB "Maria Bieşu", Alexandru Balan.



Exemplul artiştilor este urmat şi de alţi colegi de-ai lor.



"Aici în ţară eu supravieţuiesc şi sunt nevoit ca într-o plecare să acumulez o sumă oarecare pentru ca înapoi să mă întorc să-mi achit apartamentul. Eu plec în Europa pe trei luni de zile", a menţionat artistul de balet la TNOB "Maria Bieşu", Constantin Ceanov.



Totuşi, sunt şi artişti ai teatrului care nu nu-şi permit să plece peste hotare, astfel, pentru a-şi acoperi toate cheltuielile, ei sunt nevoiţi să lucreze la câteva posturi de muncă, aici, în ţară.



"Eu am familie deja, am doi copii, nu este aşa de uşor să laşi totul baltă şi să pleci peste hotare. Sunt nevoit să rămân aici şi de nevoie mi-am găsit o un al doilea lucru, mai activez şi ca fotograf", a spus artistul de balet la TNOB "Maria Bieşu", Tudor Tudosie.



"Eu am familie, am copii şi eu nu îmi pot permite să plec peste hotare atât de des ca şi artiştii tineri. Nu îmi pot permite şi chiar dacă plec este doar pentru o perioadă foarte scurtă. Acum nu am posibilitatea de a merge în turnee, de aceea, pe lângă faptul că lucrez aici, mai activez şi la alte patru posturi de muncă", a spus artista, Veronica Slonovscaia.



Dacă până acum, artiştii primeau câte un bonus la fiecare spectacol, acum aceştia primesc un salariu stabil de doar 3400 de lei lunar, după o formulă nouă. Acest lucru se întâmplă în urma unor schimbări din cadrul instituţiei, care au avut loc în această toamnă spune prim-balerina Teatrului Naţional de Operă şi Balet "Maria Bieşu", Anastasia Homiţcaia.



"Din cauza acestui salariu mizer, artiştii de balet şi-au găsit oferte de a pleca cu multe companii, deoarece nivelul artiştilor de balet de la noi este foarte bun şi ei sunt solicitaţi de a merge cu trupe de după hotare. De aceea noi suntem într-o situaţie că nu vom mai putea juca spectacole deoarece avem criză cu băieţi, practic toţi băieţii pleacă în alte turnee", a menţionat prim-balerina, Anastasia Homiţcaia.



Anastasia Homiţcaia a mai declarat că cel mai probabil, în acest an, de Revelion şi Crăciun, spectatorii vor fi lipsiţi de spectacolul Spărgătorul de Nuci, din cauza lipsei de specialişti.

Solicitat telefonic, directorul teatrului, Ion Grosu, nu a fost de găsit pentru a comenta situaţia. Am solicitat o reacţie şi de la reprezentanţii Ministerului Educaţiei Culturii şi Cercetării, însă, deocamdată nu am primit un răspuns la solicitarea noastră.

Problema a fost discutată şi la şedinţa din data de 23 octombrie a Comisiei Cultură a Parlamentului care a dat aviz pozitiv unei iniţiative legislative care prevede creşterea salariului artiştilor de balet cu doar o mie de lei.



"Majoritatea din ei pleacă din teatru pentru că salariile sunt net inferioare. Noi am venit cu propunerea ca ei să fie echivalenți cu maestru al scenei şi respectiv să aibă o grilă de salarizare nu de 48 cum e la moment dar de 58, ceea ce măreşte în jur de 1000 de lei salariul lor", a comunicat preşedintele Comisiei Cultură a Parlamentului, Adrian Lebedinschi.



Totuşi, artiştii de balet au doar o singură rugăminte către instituţiile superioare....



"În adresa conducerii noastre avem un mesaj, auziţi-ne, vedeţi-ne ca să rămânem acasă. Noi iubim teatrul şi ne iubim profesia noastră..", a spus artista de balet, Cristina Suruceanu.