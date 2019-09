Riscă pentru un venit suplimentar! Moldovenii au început să culeagă nucile de pe marginea drumului

Culesul nucilor de pe marginea drumului este o adevărată sursă de venit pentru unii moldoveni. Deşi cei de la Inspectoratul pentru Protecţia Mediului fac razii, iar cei care sunt prinşi primesc amenzi, mulţi nu renunţă la această ocupaţie.

"Nu strâng multe, măcar vreo câteva să le vând pentru medicamente. Şi ceva de mâncare să ne mai cumpărăm, ce să facem cu pensia de o mie de lei?"



"Nu prea ne dau voie să strângem, dar nu ştim ale cui sunt, aşa că strângem. Eu mă sui în copac şi le scutur. Ştiu că pot fi amendat."



"O să strâng bani să plătesc căldura, şi gazul s-a scumpit, şi căldura. Am zece nepoţi, ce să le mai dau că n-am nimic."



Şi dacă unii recunosc că mai fac un ban din culesul nucilor, alţii fug la vederea camerei.



"Bani fac, că am pensie 400 de lei, hai lasă-mă."



"Nu, nu, eu nu strâng nucile, iaca nişte iarbă pentru iepuri strâng, nu nuci."



Potrivit specialiştilor de la Inspectoratul pentru Protecţia Mediului, nucile pot fi culese doar atunci când nu mai sunt frunze în pom, în caz contrar, există riscul ca în următorii ani acei nuci să nu mai rodească sau chiar să se usuce.



"Persoanele care sunt depistate la colectarea nucilor primesc amendă de până la 300 de lei. Dat fiind faptul că colectarea de nuci abia a început, am reuşit să aplicăm abia 12 amenzi", a declarat Vadim Stîngaci, şef adjunct Inspectoratul pentru Protecţia Mediului.



În medie, preţul unui kilogram de miez de nucă este de 100 de lei.