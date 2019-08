RISCĂ DETENŢIE PE VIAŢĂ: O tânără mamă din Capitală şi-ar fi omorât intenţionat concubinul de 60 de ani

O tânără mamă din Capitală, în vârstă de 25 de ani, riscă închisoare pe viaţă, pentru că şi-ar fi omorât concubinul. Potrivit oamenilor legii, femeia ar fi incediat în mod intenţionat locuinţa în care trăiau cei doi, împreună cu fiica lor. Bărbatul de 60 de ani a murit intoxicat cu monoxid de carbon. Femeia se declară nevinovată şi a susţinut o conferinţă de presă, în cadrul căreia a oferit mai multe detalii despre acest caz.



Incidentul a avut loc anul trecut, în data de 31 octombrie. Corina Cozlova spune că bărbatul cu care a trăit şase ani era agresiv după ce consuma alcool. Acesta ar fi fost obligat de trei ori să nu se apropie de familie, însă, de fiecare dată încălca prevederile legale. Ultima dată, bărbatul ar fi fost reţinut pentru 15 zile, iar în 31 octombrie, când a avut loc incendiul, acesta tocmai ieşise de după gratii.



"În acea seară am organizat un mic foișor în ograda casei, au venit vecinii cu scopul de a sărbători că el a fost eliberat, la care concubinul servise alcool ca de obicei, când era liniştit, când era agresiv. Pe la orele 1 ne-am despărţit de vecini, am intrat în casă", a spus bănuita de omor, Corina Cozlova.



Femeia povesteşte că a dormit în acea noapte împreună cu fiica sa, dar s-a trezit când a simţit un miros puternic de fum.



"Foc nu am văzut, doar fum. Am căutat concubinul prin casă, nu l-am găsit. Am auzit cum curge apa în baie, am dat să deschid uşa de la baie, dar uşa era încuiată. Dându-mi seama că fumul deja pleacă în camera unde stă copilul, am luat copilul şi am ieşit din casă. Mi-am salvat copilul", a spus bănuita de omor, Corina Cozlova.



Potrivit oamenilor legii, în casa din sectorul Rîşcani al Capitalei, unde a avut loc incendiul, au fost depistate două focare de incendiere, fapt ce i-a determinat să califice cazul ca omor intenţionat. Astfel, din data de 3 iulie femeia are statutul procesual de bănuit.



"Consider că este o oarecare influenţă, pentru că rudele decedatului sunt ferm convinse că eu voi fi închisă. Deja probabil cunosc şi data, ne fiind stabilită nicio şedinţă de judecată. Toate probele pe care vreau să le administrez, să demonstrez că nu sunt vinovată nu au nici un efect", a spus bănuita de omor, Corina Cozlova.



Dosarul este documentat de Procuratura municipală cu sediul în sectorul Rîşcani. Potrivit acestora, umărirea penală pe numele Corinei Cozlova a fost încheiată, iar dosarul urmează, în scurt timp, să fie transmis în instanţă.

Dacă va fi găsită vinovată, femeia riscă până la 25 de ani de închisoare sau chiar detenţie pe viaţă.